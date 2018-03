«Er det ikke lenger greit å være tynn, Ulrikke Falch?» spurte Jente (16) på Si ;D denne uken.

Jeg vil veldig gjerne rette opp i et par misforståelser:

Det er plass til blogger Kristine Ullebø og kroppen hennes i sosiale medier. Det er ikke riktig at ett bilde av en tynn kropp bidrar til at unge jenter får anoreksi. Det finnes sjelden ett svar på hvorfor man utvikler spiseforstyrrelser, vi vet at det er mye mer komplisert enn som så.

Det er lov å legge ut bilder av mat. Jeg ser at flere har hengt seg opp i et eksempel fra Sunn Fornuft-plakaten som jeg trakk frem i Debatten 8. mars.

Et enkelt tips

Jeg gjengir eksempelet mer konkret her:

«Når du skriver om mat, ta gjerne bilde av matlagingen, bordet eller hele retten, men vær bevisst om du poster bilder som viser størrelse på din egen porsjon. Vis særlig omtanke om din egen porsjon er liten. Presiser gjerne at du forsynte deg flere ganger.»

Det er et enkelt tips. Noen blir trigget av porsjonsstørrelse, og da kan det ofte være fint å unngå et bilde som gjengir nøyaktig matmengde. Ofte kan man helt fint gjøre det, men understreke at man skal spise til man blir mett eller at man har forsynt seg tre ganger (som Ullebø forøvrig gjorde i et innlegg dagen etter debatten). Superbra!

Vi ekskluderer ingen i kroppspositivismen. Det vi derimot ekskluderer, er seksualisering av kvinnekroppen.

Jeg mottar kritikken med stor takknemlighet

At alle forsidebildene på Narvesen fremstiller kvinner som sexy, hvite, unge og tynne, er et problem. Kvinner kan være sinte, de kan være store og små, mørke og lyse og sitte i rullestol. Kvinner er tynne og tykke, gamle og unge. Kvinner er som Kristine Ullebø, som meg og som deg.

Jeg forstår det slik at flere oppfatter meg som dobbeltmoralsk og en dårlig feminist. Det kan jeg forsåvidt si meg helt enig i. Jeg lærer samtidig som jeg går og har allerede begått flere feil. Jeg har lagt ut bilder og videoer som er veldig seksualiserte og bidrar til kroppsfokus. Jeg mottar kritikken med stor takknemlighet, og jeg jobber alltid med å forbedre hvordan jeg kommuniserer budskapet mitt.

At jenter med store lår og legger er for maskuline ...

Målet med min egen instagramprofil er å belyse temaer og problemstillinger som begrenser kvinner.

Jeg poster bilder av kvinner som har gjort viktige ting opp gjennom historien (men som ikke blir nevnt i en eneste historiebok), jeg vil bekjempe kroppspress, kritisere skjønnhetsindustrien, heteronormativitet og først og fremst holdningen om at en jente skal være på en spesiell måte.

At alle fitter skal lukte som en «fresh summer breeze».

At jenter med store lår og legger er for maskuline.

At alle jenter burde være snille og pene.

At jenter skal godta bullshit.

Alt det bekjemper jeg, jeg har en agenda og et formål.

Vi har alle et ansvar

Hvis du ikke føler på dette presset og kjenner at du er bra nok, så er det helt fantastisk. Det skal du være utrolig stolt over. Dessverre er ikke alle like gode til å stå imot forventninger og press fra samfunnet, og det er deres kamp jeg kjemper. Det er min egen kamp jeg kjemper.

Spørsmålet er ikke lenger OM sosiale medier påvirker unges mentale helse. Det gjør det.

Nå er vi nødt til å finne ut hva vi kan gjøre for å påvirke ungdom på en positiv måte. Da er det viktig at store sosiale medieprofiler og bloggplattformer i Norge deltar i samtalen. Vi har alle et ansvar.

