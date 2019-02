Denne uken, uke 6, blir det satt fokus på seksualundervisningen og hvordan den kan bli bedre. Det er veldig bra at vi kan prate om hvordan vi skal få slutt på rødmende lærere og å træ kondomer på bananer. Og det er bra at vi allerede prater om pubertet og blomster og bier.

Men vi kan ikke stoppe der. Vi er nødt til å prate mer om sex. Når, spør du? På videregående - så klart.

Fest, sex og alkohol

Ikke bare vet vi av erfaring at det er på videregående man begynner å feste, drikke alkohol og å ha sex.

Tall fra ungdataundersøkelsen viser også at flertallet av unge mennesker har debutert seksuelt etter fylte 17 år, og at andelen som har vært tydelig beruset i løpet av det siste året øker fra omtrent 22 prosent til 78 prosent fra 10. trinn til 3. klasse på videregående.

Shutterstock, NTB Scanpix

Likevel er hverken fest, sex eller alkohol et viktig tema i undervisningen på videregående.

Er det «ned på kne» som i russesangene som gjelder?

Like viktig som å snakke om sex og biologi er det å snakke om sex og samfunn. For plutselig står du der, på din første fest, og blir tatt på rumpa av en fremmed uten å vite at du kan og bør si stopp om du synes det er ekkelt. Eller kanskje du finner ut at du er mer interessert i en av samme kjønn, eller kanskje begge kjønn, og lurer på om det er rart.

Også ligger du der, da, og skal gjøre det for første gang, uten å ane om det er Romeo eller Julie du skal vente deg eller om det er «ned på kne» som i russesangene som gjelder.

Det hjelper liksom ikke så mye å ha tredd kondomer på bananer da.

Derfor må seksualundervisningen også handle om grensesetting, forventninger og seksuelle legninger, og den må være på videregående.

Fra nå av må vi rett og slett prate mer om sex.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.