Som liten var penger noe mamma og pappa hadde i lommeboken. Som jeg kunne få, hvis jeg spurte pent. Noen ganger fikk jeg ja, og noen ganger fikk jeg nei. De gangene jeg fikk ja, forsvant pengene brått og uventet, uten at jeg tenkte så mye over det.

Årene gikk, og jeg fikk jeg egen konto og mer penger. Men som 14-åringer flest, gikk mye av det til godteri, hurtigmat og energidrikk, altså kortsiktige gleder.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Bruker penger vi ikke har

I dag har nesten 1 av 10 mellom 19 og 29 år oppgitt at de finansierer seg selv med kreditt og annen kortsiktig gjeld. Det vil si at 1 av 10 unge har for vane å bruke penger de ikke har. Varsellampene bør blinke, men hva blir gjort?

Finanstilsynet sa til TV 2 8. september i år at de ønsker tiltak og reguleringer de mener skal gjøre det vanskeligere å ta opp forbrukslån, slik at nordmenn skal unngå å bli gjeldsslaver. Jeg mener problemet er langt mer omfattende og alvorlig enn som så.

Jeg husker hvor mange spørsmål jeg hadde, men ikke ett sted å stille dem. De var utallige: Hva er egentlig en aksje? Hva vil det si å pantsette et hus? Hva skjedde under finanskrisen? Hvor burde jeg ha pengene mine? Hvordan fungerer skatt og moms? Jeg kunne fortsatt lenge.

Mer økonomi på pensum

Etter hvert som tiden gikk, fikk jeg svar på noe av dette. Men ikke de spørsmålene som alle nordmenn burde kunne svare på. Hva vil det si å betale på kreditt? Hva skjer egentlig når regningen går til inkasso? Hva skjer hvis jeg låner mer enn jeg tjener? Svarene er altså noe vi må lære gjennom livets harde skole, og tilsynelatende går det bra. 9 av 10 klarer det. Jeg mener at 9 av 10 ikke er nok. Hadde vi vært fornøyde om 9 av 10 som gikk ut av skolen kunne lese, skrive eller regne?

Det er skremmende at vi ikke har mer økonomi på pensum. Her må det gjennomføres tiltak. Faget må få utfolde seg som et eget fag og ikke bare en liten del av samfunnsfaget. Altfor mange nordmenn leser økonominyheter uten å forstå noe som helst. Altfor mange blir eksponert for reklamer, med idiotiske ideer om å ta opp lån for å finansiere luksusvarer. Vanskelige fagbegreper og store ord drukner debatten i mediene.

Nordmenn må informeres

Vi nordmenn kan ikke nok om økonomi. Det er skremmende fordi hele livet vårt handler til syvende og sist om det å kunne betale for seg, slik at vi får dekket de sentrale behovene våre. Likevel lærer vi lite om dette i grunnskolen. Personlig økonomi kan ikke bare være et valgfag vi tar på videregående hvis vi har lyst. Personlig økonomi skal ikke være noe vi finner ut av på egenhånd.

Nordmenn må opplyses, og hvilket sted har bedre rammer for dette enn skolen? Penger er ikke noe bare økonomene skal forstå. Det burde være allmenn lære. Hvis jeg hadde tid til å lære hvordan jeg skulle «gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen» i historiefaget, må det være mulig å få inn noen obligatoriske timer med personlig økonomi, som handler om meg og min fremtid.

