Ex On The Beach: Discovery fraskriver seg ansvaret | Åsmund Stemland

«Mannen sier nei, men kvinnene fortsetter. Ville TV-produksjonen tillatt dette hvis situasjonen var omvendt?» spurte jeg i et innlegg 30. august om TV-serien Ex On The Beach.

Hanne McBride fra Discovery svarer i all hovedsak at hun mener situasjonen godt kan vises på TV, så lenge før- og etterspillet bidrar til en kontekst hvor seerne selv kan bedømme situasjonen. Hun mener også at med god refleksjon fra deltagerne selv, vil det ikke være problematisk å sende dette på TV.

Ut fra hva som vises på TV, ser det ikke ut til at refleksjonen blant deltagerne er spesielt stor etter hendelsen.

Privat

«Daniel har rota sæ borti det her sjøl», sier en deltager i etterkant av hendelsen. De involverte kvinnelige deltagerne beklager overfor Daniel.

Jeg mener at man ut fra dette ikke kan forsvare at episoden vises på norsk TV.

Motsier seg selv

Skal vi tro McBride, evner seerne selv å problematisere situasjonen. Men hun motsier seg selv på dette punktet i Dagsnytt Atten forrige fredag. Her kommenterer hun hvor bra det er at denne situasjonen problematiseres i mediene, men sier også at før mitt innlegg forrige uke, var det ingen av journalistene med tidlig tilgang til episoden som hadde fanget opp hendelsen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Med andre ord er det tydelig at de tradisjonelle kjønnsrollene i samfunnet er såpass inngrodd at svært mange ikke problematiserer dette basert kun på det vi ser i episoden. Samtidig er det kanskje ikke under nyeste episode av Ex On The Beach klokken 21 på kvelden at folk flest er klare til å takle dilemmaer om kjønnsroller og maktbruk.

Også underholdning påvirker

Derfor er det viktig at Ex On The Beach i større grad problematiserer dette selv og gjerne tydeliggjør at situasjonen ikke er ok. Akkurat nå fremstilles det som om det i stor grad er Daniels skyld siden han var utydelig på signalene han ga, at han fysisk likte å bli kysset og befølt - selv om han ikke ønsket dette, og det kommenteres ikke at han potensielt var ute av stand til å gi samtykke.

Uansett sa Daniel nei, og vi må spørre oss om vi kan tillate at et såpass populært program antyder at et nei ikke nødvendigvis betyr nei. Er dette de holdningene vi vil fremme for både ungdom og voksne i samfunnet?

Ex On the Beach er laget for å underholde, og dette er noe McBride har presisert flere ganger blant annet under tidligere nevnte innslag i Dagsnytt Atten. Men dette kan ikke være en unnskyldning for å fraskrive seg ansvaret for de meningene og verdiene de fremmer.

Rett til å takke nei?

Med et såpass stort publikum som Discovery har, er det ikke da deres ansvar at de ikke bidrar til en kultur hvor noe som grenser til overgrep er ok, så lenge det er mann som blir utsatt for det? En kultur hvor menn som ligger rundt, mister sin rett til å takke nei? En kultur hvor å varsle om en ukomfortabel situasjon ikke blir møtt med støtte og hjelp, men med kritikk og unnskyldninger?

Les bidragene i debatten her: