Jeg er sint. Skikkelig sint og utrolig fortvilet.

Jeg er sint, for det som pleier å være den beste måneden i året, er noe jeg er litt redd for. Jeg er sint, for folk rakker ned på ungdomsengasjement og sterke stemmer.

Jeg er fortvilet, for jeg er redd ungdom kvier seg for å gjøre en forskjell i verden.

Jeg husker fortsatt den torsdagen i 2014, som var min første OD-dag. Følelsen jeg fikk av å vite at jeg hadde gjort en forskjell da jeg gikk fra jobbstedet, kan jeg faktisk ikke beskrive.

Jeg følte meg stolt, sterk og fikk håp.

Håp om en bedre fremtid, ikke bare for meg og prosjektet, men for hele verden!

OD har gitt meg så mye

Den følelsen da jeg gikk forbi plakatene som hang på skolen, eller da skolekomiteen hadde visualiseringsleker med oss, er noe jeg unner alle.

Da jeg var ferdig med OD i 10. klasse og var på mitt siste seminar, gråt jeg lenge.

OD hadde gitt meg så mye, og følelsene og stoltheten rundt dette var noe jeg ikke ville miste. I år sitter jeg i distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Vestfold. Jeg lykkeligst når jeg er på seminar og lærer om prosjekter.

Og mange har det sånn, for hvis ikke, hadde ikke OD eksistert i dag.

I år går prosjektet til ungdom i Palestina. Det går til dem fordi KFUK-KFUM Global sendte inn en søknad, som fem andre norske bistandsorganisasjoner også gjorde.

Men det var dette prosjektet skoleelever fra hele Norge samlet seg om og stemte på, på Elevtinget.

Det har faktisk aldri vært et større flertall for et prosjekt som i år, og det er utrolig kult!

Vi tar ikke side

For pengene går til ungdom. Pengene går til traumebehandling, kunnskap om likestilling og om menneskerettigheter til 10.000 unge i Palestina.

Ikke fordi vi mener Israel er skurken, og ikke fordi vi heier på Palestina, for vi tar ikke side eller parti.

Vi heier på ungdom, akkurat som meg, akkurat som de 500 som stemte frem årets prosjekt, akkurat som de 4000 frivillige unge arrangørene, og akkurat som de nesten 100.000 ungdommene som bruker en dag av sin utdanning til å endre verden.

Det går ikke til Hamas, og det går ikke til terroropplæring, privatfly eller fliser i bassenget til politikerne. Det går til ungdom på lokalnivå, slik som det alltid har gjort.

Ikke gi opp!

Jeg synes det er utrolig dumt når man foreslår å boikotte OD og sier vi er venstrevridde, dumme, jødehatere eller vil utslette den jødiske stat. For det er ikke realiteten.

Vi er av, med og for ungdom, og vi vil skape en bedre fremtid for både israelere og palestinere.

Ved å hjelpe palestinere kan de bearbeide hatet, og da er det lettere å skape fred.

Men jeg er fortsatt sint. Flere ungdommer blir utsatt for hat, og kommentarfelt er fulle av folk som mener vi er naive og påvirket av propaganda. Og det er det som gjør meg fortvilet. Flere kvier seg for å si det de mener.

Jeg er fortvilet, for flere mister muligheten til å engasjere seg, og mister muligheten til å få følelsen jeg har hatt i fem år.

Kjære ungdommer: Ikke gi opp! Jobb på OD-dagen, som er om under en måned. Vi er kanskje unge, men vi er ikke dumme, og vi har en stemme som skal bli hørt.

For vi er fremtiden, og vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen.

