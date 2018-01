Kjære lærer. Det er ikke ofte jeg takker deg for noe, men jeg vil bruke anledningen til å takke deg.

Det er dager jeg irriterer meg grønn av deg, men i bunn og grunn gjør du alltid ditt beste og stiller opp for meg.

Kjære lærer. Tusen takk for at du hjelper meg. Ikke bare med geografien eller matten. Du setter deg inn i min livssituasjon som spiseforstyrret.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Tør å stille spørsmål

Takk for at du er der, at du gjør slik at jeg føler meg sett blant mengden av elever du svømmer i, at du snakker med meg personlig etter timene. Jeg tror ikke du kan se for deg hvor mye disse minuttene virkelig betyr for meg.

At du ser meg. At du spør.

Du er ikke redd for å trå feil når du stiller spørsmålene dine, og det er fint for meg. Spørsmålene du stiller, er spørsmål verken vennene mine eller andre tør å spørre om. Takk for at du tør.

Kjære lærer. Takk for at du maser. Du bekrefter at slik jeg har det ikke er normalt. Du fastslår at jeg trenger hjelp, selv om jeg sier at jeg klarer meg. Du ser sider av meg selv jeg selv ikke klarer å se.

Føler meg sett

Kjære lærer. Takk for at du ser meg, og ikke bare sykdommen. Du ser meg som person, ikke som den sykdommen jeg har. For jeg er jo nemlig ikke sykdommen.

Kjære lærer. Takk for alt du gjør for meg og mine medelever. Uten deg hadde ikke skoledagen vært den samme.

Lærere som deg er mine forbilder. De som ser de som ligger nede, men også like viktig de elevene som har det tilsynelatende godt.

Tusen takk.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.