Da Venstre bestemte at de skulle gå inn i regjering med Høyre og Frp, var det stor misnøye innad i partiet. Argumentet var at de nå hadde en større påvirkningskraft enn om de valgte å stå utenfor.

Både Trine Skei Grande og Ola Elvestuen har vist seg villige til å svelge mang en kamel under regjeringsforhandlingene!

Forkaster valgløfte

Ikke før statsrådpostene var utdelt, forkastet Venstre ett av sine viktigste valgløfter. Venstre tillater nemlig gruvedumping i Førdefjorden, på premisset at det ikke blir tillatt med nye deponi i sjø ut perioden. Det er tomme ord, ettersom det ikke er søkt om nye deponi i sjø de neste årene.

Venstre selger seg billig og dumper siste rest av partiets pålitelighet. «Dette er en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen. Man skal aldri, aldri, aldri gi seg i så viktige saker», sa Trine Skei Grande til NTB for tre år siden.

Saken var dog ikke viktigere enn at den ble trumfet av higen etter statsrådposter.

Tillater forurensning

På Venstres offisielle nettside står det at Venstre vil sikre nasjonale laksefjorder fra aktivitet som ødelegger villaksen. At de gir grønt lys for å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i en av våre nasjonale laksefjorder, er derfor selvmotsigende.

Førdefjorden anses nemlig som vital for den truede nasjonale villaksstammen. Havforskningsinstituttet har gjort funn i Jøssingfjorden som viser at over 30 år etter at de sluttet å dumpe gruveavfall i fjorden, er det fremdeles minimalt med liv.

Skal dere bare dumpe disse målene dere har vedtatt, Venstre?

Ifølge deres offisielle nettside er Venstres viktigste miljømål: Å sikre biologisk mangfold, og å bekjempe forurensning og miljøgifter.

Deponiområdet er et viktig gyteområde for flere utrydningstruede arter. Selve naturtypen fjord er på rødlisten over truede naturtyper. Er det ikke da litt rart å tillate forurensning i en av våre reneste fjorder, Venstre?

Sett ned foten

Hva er det som skal utvinnes, som kan være verdt den skaden som påføres miljøet? Vi i Natur og ungdom vet at dette er en av de viktigste miljøsakene vi har, og man skal aldri, aldri, aldri gi seg i sånne saker.

Driftskonsesjon er ennå ikke gitt, og det må man ha for å få lov til å starte gruven. Sett ned foten, bevis at dere holder ord, Venstre.

Husk at det er ikke for sent å snu’n, Elvestuen!

