Jeg leste nylig en sak på TV 2 hvor en mor hadde gitt tusenvis av kroner til barna sine som belønning for gode karakterer.

Siden det første året på ungdomsskolen, da dette begynte å gjelde for jevnaldrende venner, har jeg alltid stusset veldig på akkurat dette.

Hvorfor er det slik at ungdom skal belønnes med penger eller lignende for gode karakterer?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

«Familiens» prestasjoner

Spørsmålet kan besvares på flere ulike måter, men det første som faller meg inn, er at foreldre som betaler barna, må ha et sykelig behov for å vise frem podens og «familiens» prestasjoner. Om man får belønning eller ikke, skal vel ikke ha noe å si på sluttresultatet?

Jeg skjønner at penger kan brukes som en motivasjon for gode karakterer, men dette er jo på ingen måte noen god motivasjon.

Tror man virkelig det hjelper på motivasjonen til ungene at man belønner dem, sier dette sitt. Penger burde ikke motivere noen, karakteren i seg selv skal gjøre det.

Flytter fokuset

Personlig synes jeg synd på barna som blir «offer» for sånne ordninger. Når mine medelever kom med utsagn som «det er bare deilig å få penger» og «det blir jo til at man jobber mer for å få den sekseren», skjønte jeg hvor blind man kan bli.

Og ja, man merker veldig fort forskjellen på elevene som er motiverte for karakteren og hvem som er motiverte for belønningen.

Man begynner jo å lure på hvordan foreldrene tenker. Er det frykten for at barnets prestasjoner ikke skal være gode nok, så de ikke kan fremheve det i sosiale sammenhenger?

Det virker nesten som om barnets prestasjoner er viktig for at familien skal se plettfri og perfekt ut. Motivasjonen skal komme fra barnet selv, ikke fra foreldrene. Og det at foreldrene kjøper ungene til bedre karakterer, er etter min mening helt feil.

Tenk litt over hvor du som forelder legger fokus. Selv om det er ubevisst å flytte fokuset, kan det veldig fort oppfattes sånn. Hvis dere vil være gode foreldre, sørg for at barnet vet at han eller hun er bra nok, uavhengig av karakterer og prestasjoner. Det er det som teller, ikke noen tall på et vitnemål.

