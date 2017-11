Aftenpostens kommentator Therese Sollien skriver 23. november at hun ikke kjenner seg igjen i #metoo-kampanjen. Det er bra for henne, men stemmen hennes drukner dessverre i stemmene til alle de kvinnene som faktisk kjenner seg så alt for godt igjen.

#metoo-kampanjen har stått på i flere uker nå, og det ser ikke ut som den noen ende har. For noen dager siden var det musikkbransjen som fikk kjørt seg da over 1000 kvinner skrev under på et opprop. Her kunne man lese om opplevelser av en slik karakter at man får helt bakoversveis – vi snakker grove overgrep.

Lett å bli høye i hatten

Det virker som Sollien prøver å nyansere debatten litt – eller som samfunnsdebattant Kjetil Rolness så fint beskrev det på sin Facebook-side – «hun er en forfriskende motstemme i en tung og dyster kampanjehverdag».

Hun nevner flere kvinner som sitter i ledende posisjoner her til lands, for så å ramse opp fakta som taler for at menn på flere samfunnsområder kommer mindre heldig ut enn kvinner.

Men nettopp fordi vi lever i et land som er kommet så langt på likestillingsfronten, er det enda viktigere at disse historiene og opplevelsene får se dagens lys.

Det er lett å bli for høye i hatten og anta at vi er mer likestilte enn vi faktisk er.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Nødvendig slag i trynet

I en ny rapport fra World Economic Forum rangeres Norge som verdens nest mest likestilte land etter Island. Sollien viser ikke til denne i sin kommentar, men det er et viktig poeng at det kun er det målbare som tas i betraktning der, som helse og utdanning.

Andelen av befolkningen som opplever overgrep og trakassering, er på langt nær like målbar, og ikke minst er den ekstremt underrapportert. På den måten fungerer #metoo som et helt nødvendig slag i trynet.

Noen ganger må vi tillate oss å se nødvendigheten av å bade i dritt. Noen ganger må vi helt ned i gjørmen.

Men dette må ikke forveksles med at man svartmaler samfunnet, slik det virker som Sollien mener #metoo gjør.

Hun tar til orde for at vi ikke må sause sammen overgrep og slibrige kommentarer fra noen som ikke har makt over en.

En passende reaksjon på sistnevnte situasjon er ifølge Sollien å si «æsj» – for vi kvinner må tørre å stå på egne ben og ha selvtillit. Det virker ikke som hun forstår at det her handler om det store bildet.

Jeg forble taus

Det er stor forskjell på et seksuelt overgrep utført av sjefen din og en slibrig kommentar på byen. Det betyr likevel ikke at man skal måtte tåle sistnevnte.

#metoo har ingen fastsatte rammer, den skiller på sett og vis ikke overgrep fra mindre alvorlig trakassering. Men #metoo viser oss at noen menn trår over grenser.

Jeg skulle gjerne sagt «æsj» den gangen en godt voksen mann dyttet meg fordi jeg ikke tok imot shotten han, uten at jeg hadde bedt om det, kjøpte til meg.

Men mitt svar var dessverre å forbli taus for så å forlate utestedet.

#metoo er ikke en anti-mann-kampanje, slik man gjerne får inntrykk av, det er en pro-«la kvinner leve trygt»-kampanje. Det virker som mange misforstår akkurat dette.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager.

Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.