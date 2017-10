I disse dager hvor flom har gjort veiene på Sørlandet ufremkommelige, er det verdt å tenke over hvor mye plass bilen tar. Vi bør tenke over hvor mye vi ofrer for bilen.

Store klimagassutslipp

Klimaendringene er i gang - det merker vi nå. Flommene og skogbrannene vi ser rundt om i verden, er et tegn på hva vi har i vente.

Hvorfor er det så få som snakker om sammenhengen mellom eksosen vi pumper ut av bilen, og stormen som forsøker å stoppe den? Nei, da, vi fokuserer på hvordan vi greiest mulig kan kjøre rundt flommen.

Bilens behageligheter er mer en forbannelse enn noe annet. Ikke en gang sårbare naturreservat, dyrkbar jord eller vakre turområder skal vernes fra den o store bil.

Det har heller ikke så mye å si at Norges klimagassutslipp er skyhøyt sammenlignet med andre land. Nordmenn skal frem, på fire hjul.

Lytt til naturen

Jeg ser at bilen har sine praktiske egenskaper, men veid opp mot skaden den påfører, er jeg ikke en smule i tvil om dens elendighet. Men likevel er det altså mange som tror at videre satsning på privatbilen er den rette veien å kjøre.

Realiteten er at et reelt grønt skifte i transportsektoren er nødvendig. Vi kan ikke fortsette å gasse på utover stupet.

Jeg vil oppfordre mine medmennesker til å lytte til naturen: Vi trenger ikke nye monsterveier, billigere bensin og større flommer. Vi trenger en bærekraftig forvaltning av naturen vår.

