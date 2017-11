Kjære Nanna

Her sitter jeg, 16 og gravid.

Ifølge en test er jeg fem uker på vei, men det som er verst, er at jeg vet ingenting.

På skolen lærer vi om kondom og mensen, men ikke det man skal gjøre hvis noe går galt. Hvorfor vet ikke 16 år gamle jenter nok om abort? Er barnedrap så ille at å bli mor som 16 er min eneste utvei?

Hilsen fortvilt 16-åring

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære fortvilet 16-åring,

tusen takk for at du skriver til meg!

Her er det mange spørsmål å ta tak i, så jeg begynner med det viktigste først. I Norge har vi selv rett til å bestemme om vi vil avbryte svangerskapet i løpet av de 12 første ukene jf. loven om svangerskapsavbrudd (abortloven).

Det er altså ikke slik at du er nødt til å bli mor som 16-åring dersom du ikke ønsker det selv. Du bruker ordet barnedrap, og jeg er usikker på hvor du har det ordet fra; om det er noen som har sagt det til deg, eller om det er ditt eget.

Men å avbryte et uønsket svangerskap innen uke 12 er ikke det samme som drap, da ville det jo ikke vært lovlig i Norge.

Noen abortmotstandere bruker dette som et ladet begrep for å fremme sin sak, men det betyr ikke at dette er noe den generelle befolkningen er enig i.

Fakta: Spalte: Sex & psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese i én uke. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Bare du kan bestemme

Når du er blitt uønsket gravid, er det altså kun du selv som kan ta avgjørelsen om hva som er riktig for deg, du bestemmer selv over din egen kropp, og det er ingen som har rett til å kritisere deg for valget ditt.

Monica Strømdahl

Du har rett i at det finnes to former for abort, medikamentell og kirurgisk, men medikamentell er nok den vanligste i dag. Du kan lese mer om dette og generelt om abort på helsenorges sider.

Du skriver at vi lærer for lite om dette på skolen, og det har du nok rett i. De siste årene har det vært fokus på at seksualundervisningen skal være mer positiv, altså at det er viktig at unge lærer om god seksuell helse, at seksualiteten vår kan være en positiv ressurs, og ikke bare ha fokus på prevensjon og mensen.

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI–Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Dette synes jeg er veldig bra, men som du sier selv, er det selvsagt også viktig å lære hva man kan gjøre dersom det ikke går som planlagt.

Ikke vær alene om det

Jeg vet at mange som opplever å bli uønsket gravid, kan føle seg redd og alene. Derfor vil jeg først og fremst anbefale deg å snakke med en voksen du stoler på; det kan for eksempel være foresatte, helsesøster, legen din eller helsestasjonen for ungdom.

Da slipper du å sitte alene med denne bekymringen, og du kan få riktig informasjon og veiledning om hvordan du kan gå frem, uansett hva du bestemmer deg for.

Det kan være trygt og fint å ha noen som kan hjelpe deg å bestille time, og kanskje være en god støtte på veien.

Både hos helsesøster, hos lege og på helsestasjonen for ungdom kan du også få veiledning om alternative former for prevensjon, og partneren din kan få tilbud om gratis kondomer i alle mulige størrelser. En del av de kan man også bestille gratis på www.gratiskondomer.no.

Så kjære fortvilet 16-åring, jeg ønsker deg alt godt og håper du fant litt hjelp i dette svaret. Dette er ikke noe du trenger å bekymre deg for alene, og det er ikke slik at du må gjennomgå et svangerskap når du ikke ønsker det selv.

Vennlig hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)