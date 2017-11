Gutter og menn, do-setet må ned!

Til alle menn og gutter der ute!

Hvorfor er det så vanskelig for mange av dere å ta ned do-setet når dere er ferdig?

Jeg gjetter på at det er ingen av dere som faktisk frivillig sitter med rumpe rett ned mot den kalde flaten. Så hvorfor skal vi jentene det?

Er det så vanskelig å legge ned setet?

Mange menn vil nok si at de er sterkere enn kvinnene i huset. Men hvis dere er så sterke, hvorfor bruker dere ikke kreftene på å legge ned do-setet?!

Hvordan det føles

La meg fortelle dere hvordan vi kvinner kan oppleve do-turen vår. Vi blir tissetrengte, så vi er på vei mot doen.

Hvis vi ikke har som vane å sjekke doen, sitter vi plutselig på en kald overflate, og i noen tilfeller er den våt også. Dette er ikke behagelig!

Om dere menn bare kunne sette dere inn vår situasjon. Vi vet alle at kvinner sitter når de er på do, mens dere menn har begge muligheter.

Se nå for deg at det er du som skal på do, og denne gang må du faktisk sitte. Når du kommer inn, så setter du deg ned.

Du kjenner en kald og kriblende følelse komme opp igjennom hele kroppen. Når du reiser deg, kjenner du at du er våt. Gratulerer, nå vet du hvordan det føles.

Skal være avslappende

Det kan være vanskelig å vende en så fæl uvane.

En ting som du kan tenke på, er: Tiden på do skal være en avslappende tid. Det er bare bra for både menn og kvinner at alle er glade etter en dotur.

Så vær så snill, det at flere av dere menn lar do-setet bare stå, er ikke greit for oss kvinner.

Jeg håper virkelig at dere slutter med denne uvanen. Det kommer til å gjøre damene i huset glade også.

