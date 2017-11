Det er viktig at vi ikke glemmer, til tross for at vi noen ganger ler det litt bort, at når vi sier «spis opp maten din, da, tenk på de stakkars barna i Afrika», så er det tusenvis av barn som faktisk sulter i Afrika.

Når vi sammenlikner oss med elendighet, er det enklere å se gleden i det vi har, til tross for at vi egentlig ikke har noen anelse om hvordan elendighet føles.

Men er det riktig å bruke elendigheten på måten vi gjør, når alt vi ender opp med, er å avskrive et reelt problem?

Føle oss bedre selv

Vi snakker ikke om «de fattige barna i Afrika» fordi vi har sympati eller ekte forståelse, men aller mest for at vi skal føle oss bedre selv.

For meg er det vanskelig å forstå hvorfor dette uttrykket skal få noen til å føle seg bedre.

Dette er barn og ungdom, som deg og meg, som virkelig trenger hjelpen vår. Det er viktig vi forstår at det ligger en realitet bak elendigheten som vi i aller størst grad bare snakker om.

Vi må gjøre mer

Vi må erkjenne at elendigheten ikke blir mindre virkelig for barn i Afrika, eller andre steder, selv om vi feier det under teppet. Vi kan ikke fortsette å overse dem på denne måten.

Vi må gjøre mer enn å tenke på dem. Vi må gjøre mer enn å snakke om dem. Ikke minst må vi gjøre noe mer enn å synes synd på dem.

Vi kan ikke la fattige barn bli en plagsom klisjé. De er mer enn tomme ord vi bevisst har distansert oss fra.

