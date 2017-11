Midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere forårsaker store psykiske belastninger for de rammede.

Nå tvangsreturneres enslige ungdommer som i år er blitt 18 år, «oktoberbarna», til Afghanistan, et land som ifølge FN blir stadig mindre trygt. Mange av disse ungdommene har hverken familie, venner eller bekjente i hjemlandet.

Glemte verdier

De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt la forrige uke frem et forslag om å innføre midlertidig stans av alle returer til Afghanistan. Arbeiderpartiet var av dem som stemte imot.

Dessverre har de sosialdemokratiske verdiene i Arbeiderpartiets asyl- og flyktningpolitikk lenge vært glemt, som Robert Bjørn i AUF også er inne på i Si ;D 1. november. I dag har Arbeiderpartiet det jeg vil kalle en like streng og inhuman innvandringspolitikk som regjeringen.

En selvfølge

Men nå begynner noe å bevege på seg; både AUF i Oslo og Oslo Arbeiderparti pusher på for at Arbeiderpartiet skal snu i saken. Jeg heier på dem.

For De Grønne er det en selvfølge å stanse bruken av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere og i tillegg lovfeste retten til videregående skolegang for barn som søker trygghet i Norge. Det er godt å se at Arbeiderpartiet også kan være i ferd med å endre mening.

