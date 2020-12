Nå må vi styrke samarbeidet med USA

Jenny Helene Syse (19) Oslo Unge Høyre

21 minutter siden

Joe Biden og Erna Solberg under FNs generalforsamling i 2016. Foto: Lucas Jackson / Reuters

Det vi kan klare å oppnå nå, kan bli avgjørende i lang tid fremover.

Vi har lenge sett til USA for ledelse og for partnerskap, men i de siste årene har vi sett et USA som er mer polarisert enn noen gang. Til tross for dette må vi ikke glemme at vi i stor grad er avhengig av USA, og at vi nå har en gyllen mulighet til å styrke vårt samarbeid.

Økende misnøye

USA har i mange år vært selve definisjonen på et fritt land. Det er dit man skulle dra for å gjøre noe med livet sitt og for å lykkes. Men dersom man ser til USA i dag, vil man ikke finne en blomstrende nasjon full av muligheter og med et felles prosjekt. Man vil finne et land som er mer splittet enn noen gang. Dette er blitt spesielt tydelig i forbindelse med presidentvalget.

Dette er kanskje ikke så rart når man ser hva Trump-administrasjonen sa og gjorde. De trakk seg ut av Parisavtalen og flere andre, viktige internasjonale avtaler, kuttet støtten til WHO og fremsto som vennlige overfor diktatorer og fiendtlige overfor gamle allierte.

Jenny Helene Syse (19). Foto: Privat

Det siste året har vi sett en voksende misnøye med Trump-administrasjonen, spesielt i forbindelse med Trumps håndtering av koronapandemien. Med dette har vi også sett en større mobilisering av hans motstandere. De ropte høyere, flere stemte, og da alle stemmene var talt, var det Joe Biden som sto igjen som vinneren.

USAs ledende rolle

Nå som Biden har vunnet valget, har vi muligheten til å bedre vårt forhold til USA. De siste årene har vi riktignok innsett at vi må se til andre land enn bare USA for ledelse, men vi kan ikke late som om vi ikke er knyttet til nasjonen. Faktum er at vi fortsatt er helt avhengig av dem, ikke minst på grunn av landets ledende rolle i Nato.

Vi står midt i en klimakrise, og de siste fire årene har USA vært ledet av en president som ikke engang synes å tro på menneskeskapte klimaendringer. Klimakrisen er et internasjonalt problem og trenger internasjonale løsninger. Dersom vi skal klare å komme nærmere å løse klimakrisen, må vi samarbeide med USA.

For det hjelper ikke at venstresiden fjerner parkeringsplasser i Oslo, hvis USA nekter å kutte ut kullkraft eller ikke er med i et internasjonalt samarbeid med – og press mot – land som Kina og Russland.

Nå er dette spørsmål vi kan ta opp uten å bli møtt av en president som egentlig ikke er interessert i disse spørsmålene og som – beklager sammenligningen – oppfører seg som en femåring som ikke får godteri.

Veien videre

Vi må handle raskt, for om fire år er det et nytt presidentvalg, og det er vanskelig å vite hvilken vei de politiske vindene i USA blåser da. Vi har ikke tid til å dvele for mye ved det som har skjedd under Trump-administrasjonen.

Vi kan selvfølgelig ikke late som om de siste fire årene aldri fant sted, men vi må klare å legge det bak oss og se fremover.

Det vi kan klare å oppnå sammen de neste fire årene, kan bli avgjørende i lang tid fremover.

