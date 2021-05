Farfar har kjøpt ny radio, men han får ikke til å bruke den

Ingrid Marie Hauge Fossnes 21 år

Skal ikke de digitale duppedittene gjøre hverdagen enklere? spør Ingrid Marie Hauge Fossnes (21). Her er farfar Tormod Fossnes. Foto: Privat

Besteforeldrene våre blir glemt i jaget etter avansert teknologi.

Farfar har kjøpt seg en ny radio. En kjapp liten sak med elegant design. Den har mange små knapper i symmetriske formasjoner, og de har engelske navn. Det er bare et problem: Han får ikke til å bruke den.

Farfars hender er gamle og ustø. Nå har de begynt å skjelve. Hver rynke kostet litt av finmotorikken. Synet er heller ikke slik det engang var. Men i hodet er farfar helt med. Han må alltid få med seg siste nytt. Derfor har han alltid hørt på nyhetene på radioen.

Mange knapper

Den nye radioen med elegant design viser seg å være for liten og avansert for de gamle og ustødige hendene. Farfar får ikke til å bruke den. Den er for teknisk med for mange knapper.

Det samme opplever mormor. I motsetning til farfar mestrer hun det meste av digitale duppeditter i stor grad. Men igjen er det radioen hun trenger hjelp med.

Farfar og mormor er en av mange digitale innflyttere som ikke finner en brukervennlig radio. Det er en betydelig mengde kunder som savner et idiotsikkert alternativ, uten alle innstillingene, kanalene og knappene.

I butikkene finner vi ingen slike radioer.

I butikken får farfar beskjed om å kjøpe en ny radio nesten uten noen knapper . «Den kobler du bare til smarttelefonen din. Superenkelt!» sier selgeren. Smarttelefon, ja.

Farfar må bare koble mobilen til et trådløst nett, så laste ned en app, for å bruke bluetooth for å søke seg frem til høyttaleren. Dette bare for å høre på nyhetssendingen. Superenkelt.

Ingrid Marie Hauge Fossnes (21). Foto: Privat

Hva gjør andre besteforeldre?

Det får meg til å tenke på hva andre besteforeldre gjør. Hindrer ikke den teknologiske kunnskapen eller den reduserte motorikken dem? Dette må vel også være utfordrende for de med nedsatt funksjonsevne, med ulike former av sykdommer eller hemninger.

Jeg synes det er vanskelig å tro at alminnelige eldre ikke skal høre på radio. Er selskapene blitt for opptatt av å konkurrere om å være mest mulig teknisk, nytenkende og avansert?

Før var de digitale duppedittene til stor hjelp for å gjøre hverdagen enklere for flere. Men i dag må flere ha hjelp for å bruke de digitale duppedittene.

Ikke interessant marked?

Vi kan da vel ikke snevre inn teknologien så mye slik at det er én, og kun én løsning, som må gjelde for alle. I hvert fall ikke for radioene som har en stor brukerskare av eldre, svaksynte eller de med redusert motorikk. De trenger å få med seg nyhetene og henge med de også.

Radioen burde jo tross alt være den duppeditten som de eldre opplever som enklest og mest gjenkjennelig i den store digitale jungelen vi kaller vår digitale verden. De veletablerte selskapene eliminerer her en stor målgruppe.

Er ikke dette markedet interessant?

