Når ble det bestemt at vi skal styres av Instagram-kontoer?

Stellan Hjerpset-Østlie (19) Oslo FpU

Nå nettopp

Stellan Hjerpset-Østlie (19) i Oslo FpU reagerer på Instagram-kontoer som rasisme_i_norge. Foto: Skjermdump

Det er udemokratisk at ukjente aktivister forfremmes til talspersoner.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Torsdag 3. desember kunne vi lese i VG at strømmetjenesten Dplay har bestemt seg for å fjerne serien Nisser over skog og hei. Dette på grunn av at en av Espen Eckbos karakterer er mørk i huden. Det skaper kontrovers, fordi flere har sammenlignet dette med «blackface».

I sosiale medier blir Dplay kritisert av flere som mener dette er en feil beslutning. Det sier jeg meg enig i.

Hvem representerer de?

Det er stort sett de samme navnene og miljøene som påberoper seg krenkelse på andres vegne. I denne omgang har det i all hovedsak vært Instagram-kontoer som rasisme_i_norge og rasisme.i.norge. Så hvorfor spør ikke større aktører og medier hvem og hvor mange disse egentlig representerer? Og er det i det hele tatt sant det de sier?

Vi er jo så glade i meningsmålinger her til lands, så hvorfor ikke gjennomføre en om at «alle med innvandrerbakgrunn har fått førjulstiden ødelagt av Eckbo-debatten»?

Stellan Hjerpset-Østlie (19). Foto: Privat

Når store aktører faktisk agerer på bakgrunn av en Instagram-konto for et aktivistmiljø, er det på tide å bremse litt og tenke over hvor vi som samfunn er på vei.

Takhøyde for humor

Det er rett og slett udemokratisk at ukjente aktivister «forfremmes» til talsmenn for mange hundre tusen. Og siden når ble det bestemt at vi alle skal regjeres av og adlyde Instagram-kontoer?

Det skal være stor takhøyde for humor. Men ved å kritisere komikere som faktisk inkluderer alle i en sketsj eller serie, da problematiserer vi noe som ikke burde blitt problematisert.

Det er ikke Espen Eckbo som er problemet i dette tilfellet, det er Dplay og de store aktørene som bør skamme seg. De lar seg bruke av politiske aktivister til å fremstille den norske innvandrerbefolkningen på en totalt feilaktig måte.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.