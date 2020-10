Jeg blir kjeftet på av veganere

Sølvi Færøvik Næss (16)

Nå nettopp

Vi kan ikke tvinge noen til å ikke spise kjøtt, skriver Sølvi Færøvik Næss (16). Foto: NTB

Vi behøver ingen konkurranse om hva som er det etisk beste kostholdet.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Veganisme er en levemåte basert på respekt for dyr. Det vil si at de hverken spiser dyr eller bruker produkter som er laget av dyr.

Det er mye som er bra med veganisme. Jeg har selv vært pescetarianer i tre år nå. Det betyr at jeg ikke spiser kjøtt, men jeg kan spise fisk. I løpet av de tre årene har jeg møtt på et par veganere som har kjeftet på meg fordi jeg ikke er veganer.

Hvorfor er det så vanskelig å vise respekt for andre sine valg?

Slutt å belære andre

Vi lever i en verden der mennesker er ulike. Det er ikke alle som vil slutte å spise kjøtt. Det er helt ok. Vi kan ikke tvinge noen til ikke å spise kjøtt, og vi kan heller ikke tvinge noen til å spise kjøtt.

Sølvi Færøvik Næss (16) Foto: Privat

Flertallet av veganere er selvsagt stille og holder livsstilen sin for seg selv. Noen føler likevel behovet for å gi meg en svær leksjon hver gang jeg sier at jeg spiser fisk. Jeg kunne ønske folk reagerte positivt når jeg forteller at jeg er pescetarianer.

De bør heller være positive til folk som tar bevisste valg når det kommer til mat. Det er bedre å snakke godt om at jeg velger vekk kjøtt, eller at jeg har et grønnsaksbasert kosthold.

Veganere må respektere at folk tar forskjellige valg. Hele verden kommer ikke til å bli veganere. Det er viktig at kjøttetere og andre livsstiler respekterer hverandre.

