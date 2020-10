Atomkraft løser ikke klimakrisen, dessverre

Bror Eskil Heiret (20) Energimedarbeider for Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt

Nå nettopp

Å bruke atomkraft til å redde klimakrisen er klimapolitisk skivebom, skriver innleggsforfatteren. Foto: Ron Schwane / AP / NTB

Vi hadde kommet lenger i klimakampen uten atomkraft.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Enok Mørch Grova fra Unge Venstre skriver i et Si ;D-innlegg at «atomkraft kan være løsningen på klimakrisen». Nå må vi se på fakta.

Koster skjorten

Atomkraft er den mest kostbare energikilden. Milliardsatsingen har vært et bunnløst tapsprosjekt. Denne satsingen har gjort kraftverk med kort levetid vanlig i hele Europa.

Flere steder i verden kan det ta opp til 20 år fra byggestart til et ferdig atomkraftverk står klart. Deretter er kraftverkets levetid på ca. 40 år før det må nedbygges eller pusses opp. Ifølge den danske eksperten Benjamin K. Sovacool tar prosessen opptil flere tiår og har 97 prosent risiko for budsjettsprekk i milliardklassen.

Dette tidsperspektivet og denne pengebruken er en klimapolitisk skivebom. Som den tyske atomkraftrådgiveren Mycle Schneider sa i februar: «Å bruke en euro på atomkraft for å redde klima er den dårligste måten å bruke en euro på.»

Bror Eskil Heiret (20), Energimedarbeider for Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt. Foto: Privat

Hvis Europa hadde brukt atomkraftpengene på de langt mer energi-, tids- og kostnadseffektive alternativene som vind- og solkraft, hadde vi kommet mye lenger i klimakampen enn vi har i dag.

Hva med avfallet?

Mørch Grova nevner at folk flest frykter kriser i forbindelse med atomkraft. I denne saken er det viktig å få frem at folk flest har et poeng: Atomkraft genererer avfall som er radioaktivt flere tusen år etter vår levetid. Både brenselet og avfallet er vanskelig å håndtere fordi det ikke finnes måter å uskadeliggjøre det på.

Resultatet er at Europas store mengder med radioaktivt brensel blir lagret midlertidige i anlegg, med varierende sikkerhet. Tilfeller av radioaktivt utslipp grunnet dårlig håndtering skjer hele tiden. Og det er flere steder til skade for lokalmiljø, dyr og mennesker. Dette er et miljøproblem kommende generasjoner burde slippe å håndtere.

Europas atomkraftsmiljø er entydig: Atomkraft løser ikke klimakrisen.

Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.