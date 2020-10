Gustavo ble blind da politiet skjøt ham

Katrine Mikkelsen (20) Amnesty International-aktivist

Politiet bruker vannkanoner mot demonstranter under en markering mot Chiles regjering i byen Quilpue. Foto: Rodrigo Garrido / REUTERS

Retten til å demonstrere og ytre meninger er truet.

Si ;D-innlegg

Gustavo Gatica ble skutt i begge øynene da han deltok på en demonstrasjon i Chile i fjor. Det var politiet som skjøt. Protestene startet i oktober 2019, og det er fortsatt stort engasjement. Myndighetene må stanse politivolden. Vi i Amnesty International vil at du skal være med å dytte dem i riktig retning.

Fikk livet endret av politiet

Gustavo studerte psykologi i Santiago da protestene mot de økende økonomiske ulikhetene i landet startet i oktober i fjor. Sammen med over én million andre gikk han ut i gatene og sto opp mot et regime som hittil har hatt store problemer med å ivareta generelle menneskerettigheter, som retten til helse og utdanning.

Kort tid etter at demonstrasjonene startet, erklærte presidenten unntakstilstand. Politiet ble sendt ut i gatene med våpen ladet med gummikuler og metall-ammunisjon. Da de begynte å skyte vilkårlig inn i folkemengden, ble Gustavo truffet av kulene. Han ble permanent blind på begge øynene.

Politiet skal beskytte, ikke angripe

Retten til å demonstrere og ytre sine meninger er en viktig del av menneskerettighetene. I 2018 var jeg med på kvinnedagen i Rosario i Argentina, hvor vi demonstrerte for retten til selvbestemt abort. Selv om politiet var til stede, sto de og så på og fulgte med på hva som skjedde.

Katrine Mikkelsen (20) er Amnesty-aktivist. Foto: Privat

Det samme var tilfellet under klimademonstrasjonene her i Norge. Politiet var der for å passe på. Et viktig fellestrekk under demonstrasjonene var at vi kunne føle oss trygge. Den tryggheten skulle også Gustavo kjent på. Demonstrasjoner kan bli voldelige. Det betyr ikke at alle demonstranter er voldelige. Politiet burde være til stede for å sikre ro og orden, men det er ikke det de gjør i Chile. De ser ikke på demonstrantene som enkeltmennesker med meninger og ønsker, men som en enhet som må stoppes.

20. august i år ble en politioffiser identifisert som «G-3» arrestert av påtalemyndighetene i Chile for skadene han hadde påført Gustavo. Han er en av de få som kanskje blir stilt til ansvar for politivolden som er utført mot demonstrantene. Dette er ikke nok. Alle politioffiserene, så vel som deres overordnede som tillot volden, må stå til ansvar for at demonstrantene ble angrepet.

Historisk mulighet

Et av hovedkravene demonstrantene nå har fått gjennomslag for, har vært å få på plass en folkeavstemning om grunnloven skal endres. Det er for at den skal ivareta menneskerettighetene. Folkeavstemningen skal bli holdt den 25. oktober. Dette viser at myndighetene er nødt til å lytte til demonstrantene. Dette er en historisk mulighet til å endre Chile.

Det er kanskje vanskelig for oss nordmenn å sette seg inn i situasjoner som Gustavos. Vi ser på det som svært usannsynlig at det ville skjedd her. For meg er dette hovedgrunnen til hvorfor vi burde sette oss inn i situasjonen.

Jeg ser det som en selvfølge at politiet og staten skal respektere min rett til å ytre mine meninger og demonstrere. Det burde være en selvfølge for Gustavo. Det burde være en selvfølge for alle uansett hvor de er.

