Få ting provoserer meg mer enn når folk på uføretrygd blir tråkket ned i gjørmen. De siste årene har det vokst frem en ukultur hvor uføre blir sett ned på. Noen har gått så langt at de kaller de uføre for «snyltere» eller «tapere».

Så sent som i forrige uke kalte en sportskommentator fotballaget Brann for «en gjeng med tusseladder på arbeidsavklaring hos Nav» som var «nærmere uføretrygd enn ny jobb» etter 6–0 tapet mot Strømsgodset. Kommentaren ble riktignok senere beklaget og slettet.

Skjellsord

Tidligere i høst ble det kjent at Nav har feilpraktisert lover som har ført til urettmessig fengsling av personer med krav på støtte fra Nav. Har måten samfunnet omtaler de «uføre» på, bidratt til denne skandalen? «Naver», kanskje enda mer «uføre», har i den siste tiden vokst frem som skjellsord. Ordene blir forbundet med folk som ikke gidder eller vil jobbe, og ikke hva ordet faktisk innebærer.

Uføretrygden gis til dem som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Dette betyr ikke at de ikke vil jobbe, men at de ikke kan. Jeg er overbevist om at nesten alle som går på uføretrygd, mye heller ville hatt muligheten til å jobbe enn å motta trygd. Penger fra Nav vil aldri kunne tilby samme frihet man har som arbeidstager.

Trygghet

Noe av det beste med Norge er velferdsordningene. Disse ordningene skaper trygghet. Jeg bidrar gladelig til dette fellesskapet, og jeg synes det er en liten pris å betale for godene vi får i gjengjeld. Jeg jobber gjerne for dem som ikke har muligheten til det. I fremtiden kan det være akkurat deg eller meg som har behov for denne hjelpen.

Skjermdump

Forstå meg rett, jeg mener alle som har mulighet, skal ut i arbeid. Men i realiteten finnes det folk som ikke kan. Det er det virkelig på tide at vi innser. Og til dere som fortsatt mener at de uføre snylter på samfunnet: Uføretrygden gjør deg ikke rik, den dekker så vidt dine helt grunnleggende behov.

