Snart fyller jeg 21 år. Jeg har et ganske vanlig liv og driver med det samme som mange på min alder. Men jeg skiller meg litt ut i mengden fordi jeg ikke har hatt sex ennå.

Det er rart for meg å skrive, for jeg er så vant til å gjemme det eller unngå å snakke om det. Men nå er jeg lei av å skjule. Jeg er lei av å lyve om det.

Jeg vil være stolt over meg selv og de valgene jeg har tatt. Det er en lettelse å si det.

Jeg er den eneste blant vennene mine som ikke har hatt sex. Noen ganger føles som om jeg er den eneste i hele verden. Jeg har kjent på presset om bare å få det unnagjort. For det er liksom noe man skal bli ferdig med.

Så er man fri og trenger ikke gå med det usynlige «jomfrustempelet» lenger. Det er hvert fall sånn jeg har følt det.

Helt siden jeg var 14 år, har det surret rundt i tankene mine. Mitt verste mareritt var å bli gammel og jomfru.

Vel, her er jeg, litt eldre og fortsatt jomfru. 14 år gamle Eva hadde vært helt forskrekket.

Privat

Som en konkurranse

De fleste har sikkert følt på presset med en gang noen i vennegjengen har hatt sex for første gang. Det blir litt som en konkurranse. Jeg tenkte: Jeg vil ikke være den som blir sist. Men årene gikk, og det skjedde ikke så mye. Jeg kunne alltids bare finne noen på byen. Men det føltes ikke riktig. Og jeg er glad jeg ventet. Nå vil jeg at det skal være en fin opplevelse, med noen jeg liker og er trygg på.

Jeg har følt meg ukomplett ganske lenge, som om det var en del av meg som manglet. Ikke bra nok, ikke voksen nok, ikke på bølgelengde med andre på min alder. Som om alle hadde kommet lenger i livet enn meg.

Fakta: Mindre ungdomssex i Vesten og Japan - Undersøkelser viser at amerikanske ungdommers seksuelle debutalder har stagnert og til og med gått opp, samtidig som samleiefrekvensen går ned. - I Japan har samleiefrekvensen blant unge voksne vært dalende i en årrekke. - Tall fra Finland viser at den seksuelle aktiviteten avtar, og studier fra Nederland viser det samme for ungdom. X

Jeg har alltid villet være en sterk, tøff jente som står for egne meninger. Og når man bærer på noe man er redd andre vil dømme deg for, skyver man det som regel bort.

Når jeg ser tilbake, kan jeg ærlig si at jeg føler en stor klump med dårlig samvittighet for alle de gangene jeg har løyet til andre. Alle de gangene jeg har spilt «jeg har aldri» uten å stå opp for meg selv.

Ny respekt for meg selv

Jeg vil ikke skamme meg lenger. Jeg vil føle meg tøff og sterk, uavhengig av hva jeg har gjort og ikke gjort i livet. Jeg vil være stolt over meg selv akkurat nå.

De siste månedene har jeg fått ny respekt for meg selv. En respekt for de valgene jeg har tatt gjennom disse snart 21 årene. Jeg har begynt å like meg selv for akkurat den jeg er. Jeg er ikke lenger redd for å si at jeg ikke har hatt sex, og jeg vil heller ikke at andre skal være det. Jeg vil at man skal bære det med stolthet.

Hvorfor velger jeg å skrive dette? Jeg føler det er på tide at man kan snakke åpent om å være jomfru uten å føle skam.

Jeg vil at andre skal se at det er helt OK. Det finnes fortsatt noen som ikke har hatt sex. Man er ikke alene. Jeg har skammet meg nok. Det har aldri har hjulpet meg.

Så når du er på fest og spiller «jeg har aldri», ikke lyv. Fortell det som det er. Med verdighet.

Ikke stress med å ha sex bare fordi det virker som om alle rundt deg har det. Ta det i ditt eget tempo.

Vær stolt over deg selv akkurat sånn du er. Det er kanskje en klisjé, men det funker.

