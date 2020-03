Nå som elever og lærere rundt om i landet sitter i karantene, har skolen måttet digitalisere seg raskt. Mange har undervisning i digitale klasserom, som for eksempel «Microsoft Teams». Selv om årsakene til at vi har fått det slik, ikke er så gode, er det en mulighet til å prøve noe nytt.

Vi kan gi elevene en mer behagelig hverdag, samtidig som vi øker læringsutbyttet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Får sove lenger

En av de positive konsekvensene med å bruke en digital løsning, er at elevene får sove lenger. Reisetiden blir fjernet fullstendig. Elever som før har stått opp klokken seks, kan nå stå opp ti minutter før skolen starter. Det er ikke bare elevene som tjener på dette, lærerne får også sove lenger.

Det er klart det er en fordel at en kunnskapsrik lærer underviser og svarer på spørsmål, men det kan man fortsette med. Det trenger likevel ikke å innebære fysisk tilstedeværelse. I slutten av perioden med digital undervisning får vi se resultatene. Hvis de viser at læringsutbyttet ikke har minket noe særlig, bør vi revurdere om digital undervisning kan få en større plass også i ettertid.

Et hinder for fremgang

Studier har vist at å forsinke skolestart med en time øker prestasjonsnivået, og at ungdommene sover mer med en slik ordning. Hvis vi ser at digitale klasserom fungerer, hvorfor skal vi da holde oss til de konvensjonelle tidsrammene?

Hvorfor ikke gi oppgaver med innleveringsfrister og la elevene jobbe når de føler seg mest produktive? Lærerne kan fortsette å svare på spørsmål i sin vanlige arbeidstid. Personlig kjenner jeg flere personer som mener at de er mest produktive rundt midnatt. De blir tvunget til å jobbe når de er slitne og trøtte.

Dessverre er de konvensjonelle rammene et hinder for fremgang. Lærerne fortsetter å føre fravær, i form av at man må logge seg inn i det digitale klasserommet innen bestemte tidsrammer. Er det virkelig nødvendig? Kan ikke elevene bli testet i den selvstendigheten læreplanmålene hevder å gi oss?

Ønsker vi et system hvor elevene lærer etter egen vilje eller et system preget av tvang og trange tidsrammer? La oss prøve ut en løsning hvor elever kan jobbe når de vil – uten å gi slipp på læringsutbytte.

