I går mislyktes jeg i å fortrenge mine tårer i offentligheten for første gang. I syv timer satt jeg med hodet under jakken og lot tårene renne på bussen hjem fra Vestlandet. Grunnen? N-ordet.

Språkrådet skriver at n-ordet ikke er rasistisk i utgangspunktet. Jeg har venner som argumenterer for at det er lov å bruke. Bekjente som mener at ordet er likegyldig, og at jeg ikke bør ta meg nær av det, fordi det gjelder jo ikke meg uansett.

Men denne gangen gjaldt det meg.

En ubehagelig hendelse

«Unnskyld? Du snakker ganske høyt i telefonen, kan jeg be om at du bruker innestemme?» sa jeg til mannen bak meg. Han hadde snakket høylytt i telefonen i to timer, og jeg merket at samtlige i den stappfulle bussen syntes det var ubehagelig.

I forkant brukte jeg over en time på å kalkulere utfallet av konfrontasjonen. Blir jeg spyttet i ansiktet? Slått ned? Bedt om å dra tilbake der jeg kommer fra?

I det første sekundet fniser han. I det neste er han irritert. Deretter blir han aggressiv. «Eh, hva faen er problemet ditt, din jævla n****», utbryter han.

Privat

«Dette blir for drøyt, det kan du ikke si!» svarer jeg tilbake med hevet stemme.

«Jeg kan si akkurat hva jeg vil, din forpulte svarte n****faen», svarer han.

Jeg flyttet blikket mitt fra han til de rundt han. Alle ser på. Ingen sier noe. I løpet av få sekunder føler jeg meg alene. Maktesløs. Fremmedgjort. Jeg innser at om jeg kjemper videre, kjemper jeg alene. Jeg lar det være.

Mer enn bare ord

N-ordet er blitt brukt til systematisk rasediskriminering, undertrykkelse og umenneskeliggjøring av mennesker med afrikansk bakgrunn i flere hundre år. Dette er mennesker som ble revet bort fra sitt eget kontinent for å bygge et annet. Mennesker som blir anholdt, drept, kriminalisert og mistenkeliggjort på grunn av hudfargen deres.

Ordet har vonde assosiasjoner.

Neste gang du føler en trang for å bruke n-ordet som skjellsord, ber jeg om at du heller prøver å forstå hvorfor du reagerer som du gjør. Jeg ber om at du finner en bedre måte å uttrykke sinne og frustrasjon på. Om du likevel velger å bruke ordet, håper jeg ikke du blir overrasket om du blir stemplet som rasist.

Og før du forsvarer bruken av ordet, vil jeg at du skal forstå at du ikke kan bestemme hva jeg skal følge om å bli kalt ord du kanskje ikke forstår alvoret av.

Når ingen reagerer

Jo mer jeg smakte på det ordet i løpet av bussturen, jo mer lurte jeg på hva jeg egentlig hadde gjort for å fremprovosere den ordbruken. Man blir rystet. Føler at man ikke er norsk nok, bra nok.

Når situasjonen har voksne mennesker som publikum, føler man en form for avsky for de som ikke hever stemmen sin. Man får lyst til å distansere seg fra dem, bytte side.

Det var det som gjorde vondt. For jeg innså at apati skaper hatefulle, sinte og hevngjerrige mennesker. Og den samme apatien gjør at avstanden mellom oss øker.

Jeg får vondt av å tenke på alle som går i feil retning, kun fordi de ikke er blitt sett, hørt, støttet eller tatt seriøst.

For de kan jeg love at det er mange av.

