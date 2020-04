Det er ikke mer skatt vi trenger, det er tvert imot flere arbeidsplasser. I et Si ;D-innlegg 16. april ba seks medlemmer av Grønn Ungdom om en skatteøkning som en del av koronadugnaden.

Det geniale med den norske dugnaden er at alle bidrar med arbeidskraft og ikke nødvendigvis penger. Derfor bør vi heie på alle de som legger ned en innsats og skaper jobber. For er det én ting 400.000 koronapermitterte, norske arbeidstagere bryr seg om, så er det fortsatt å kunne ha en jobb.

En jobb å gå til betyr muligheten til å forsørge familien sin, muligheten til å føle mestring, til å være en del av samfunnet. Og til å betale skatt.

Hindrer verdiutvikling

Dersom Grønn Ungdom er opptatt av å bekjempe fattigdom, så bør de også juble for flere arbeidsplasser og for dem som skaper dem. For akkurat som penger vokser ikke arbeidsplasser på trær. Derfor bør det skremme oss at dagens høye skatter og avgifter, som faktisk er blant de høyeste i verden, allerede er skadelig for norske bedrifter.

Privat

Svenske Spotify hadde trolig aldri kunnet starte opp i Norge. Det er fordi de var verdt enormt mye penger før de selv begynte å tjene noe, og i mellomtiden ville de blitt stanset av formuesskatten.

Tilbake i jobb

Vi i Unge Høyre vil heller senke, og på sikt fjerne, formuesskatten. For vi har ingen arbeidsplasser å miste den dagen vi igjen skal bygge opp landet.

Å bidra i samfunnet handler ikke bare om å betale skatt, men også å gi andre muligheten til delta. Dersom vi skal kurere arbeidsledigheten etter korona, er en skatteøkning feil medisin.

Signert:

Stine Bentzen (16), leder av Vestre Aker Unge Høyre

Nikolai Bjerke Dyvik (17), leder av Aker Unge Høyre

Adrian Gran von Hall (18), arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre

Herman Brevik Helling (17), leder i Nordstrand Unge Høyre

