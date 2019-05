Musikk. Det er noe spesielt, det. Jeg hørte en gang at det ble referert til som det universelle språket i verden, for man trengte ikke å skjønne ordene for å forstå det.

Men kan vi egentlig si at det er et universelt språk når noen typer musikk ikke blir godtatt?

Privat

Jeg snakker om sjangeren k-pop. Du har kanskje hørt ordet, men vet du hva det betyr?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

K-pop er koreansk popmusikk, og man hører for det meste om guttegruppen BTS innenfor denne sjangeren, men du skal vite at k-pop er så mye mer enn BTS.

Jeg skriver dette fordi jeg føler at jeg blir dømt hver gang jeg sier at jeg hører på og liker k-pop.

Gangnam Style og Despacito

Hvorfor er det sånn? Her i det fine, flotte, fordomsfrie landet Norge? I 2012 hørte hele verden på Gangnam Style. Du vet den er koreansk, eller? Ja, koreansk. Dømte du de andre som hørte den da? Ble du dømt når du hørte den? Brydde du deg egentlig hvilket språk den var på?

Nysgjerrig på K-pop? Denne BTS-videoen er sett 452 millioner ganger på Youtube:

Når alle sang «Despacito» i 2017 var det ingen som brydde seg. Fordi den var på spansk. Skjønte du hva de sang? Brydde du deg?

Koreansk er et språk ikke så mange har et forhold til, i alle fall sammenlignet med spansk, men skal det ha noe å si? Er ikke musikk bare det? Musikk.

Det er vondt

Hva vet du om kulturen i Korea? Vet du at et mer feminint utseende er sett på som vakkert der?

Jeg har hørt det så mange ganger. Det er den samme historien hver gang. «Vennene mine liker meg ikke lenger fordi jeg liker k-pop.»

«Jeg forteller ikke andre at jeg liker k-pop, for jeg er redd for hva de vil synes om meg.»

Er det et slikt samfunn vi lever i? Hvor folk ikke tør å være seg selv fordi de liker en spesiell type musikk?

Fakta: Hva er k-pop? – K-pop er Sør-Koreansk popmusikk, ofte kjennetegnet av gutte- og jentegrupper med høy grad av koreografert dansing. – Sjangeren fikk et kraftig oppsving på 90-tallet og har i senere år slått gjennom internasjonalt. – BTS (Bangtan Sonyeondan/Beyond the Scene) er et av de mest kjente guttegruppene fra Korea. Deres nyeste låt «Boy With Luv» tok nylig to YouTube-rekorder: Flest avspillinger innen 24 timer (74, 7 millioner) og raskest i å oppnå 100 millioner avspillinger (under to døgn) – Musikksjangeren består av elektronisk musikk, synthpop, hiphop, rock og R & B. Kilde: Wikipedia

Du skal vite at det er mye mer ved k-pop enn det som møter øyet. Du skal vite at k-pop er mer enn bare BTS, og du skal vite at det er vondt å bli møtt med fordommer på grunn av musikken du liker.

Mer enn musikk

Så jeg ber deg, hvis noen forteller deg at de liker k-pop, ikke svar på en nedlatende måte.

Ikke spør om det er «de kinesiske fyrene».

Ikke tro at fordi noen liker k-pop, så liker de automatisk BTS.

Ikke anta at artistene er så veldig annerledes enn deg selv. Og for all del, ikke døm personen basert på hva slags musikk de liker. Det er så mye mer ved mennesker enn det.

Jeg ber deg ikke om å involvere deg eller å forstå, jeg ber deg bare om ikke å dømme andre.

K-pop har kommet for å bli, enten du liker det eller ikke, og det minste du kan gjøre er å akseptere at det er her.

Her er BTS’ mest sette Youtube-video:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.