Da jeg gikk på ungdomsskolen, var det ikke noe særlig tabu å snakke om mensen blant jentene ettersom de fleste hadde fått det. Etter hvert kom mensen hver måned, og med det fulgte så store kramper at jeg kastet opp og måtte dra hjem fra skolen.

En ting var å måtte dra hjem fra skolen, men jeg husker enda bedre følelsen jeg satt med etterpå: at jeg kanskje burde tatt meg sammen. Menssmerter er tross alt ikke en sykdom. Likevel er det er ikke uvanlig at jenter får så vondt at det blir hemmende for alt man egentlig skulle gjort. Men det er et problem det er vanskelig å si ifra om.

Skamfullt med mensen

14 prosent av kvinner mellom 20 og 35 år har sykmeldt seg fordi de har menssmerter. Dette tallet er sannsynligvis høyere, skjult bak en unnskyldning om noe annet. Vi vet at mensen er forbundet med skam for altfor mange. Det er et likestillingsproblem at det fremdeles er så vanskelig å snakke om mensen og alt som kommer med. Det er mye viktigere enn subsidierte tamponger og bind.

Hvis man er forkjølet, har feber eller diaré, har man en «gyldig» grunn til å være hjemme fra jobb eller skole. Det er ingen som stiller spørsmål fordi man ofte bærer på noe som er smittsomt, og ikke minst er kjent for alle.

Jeg tror sjelden jeg har opplevd å bære på en smittsom sykdom som er mer smertefull enn menssmerter. Det tror jeg sier litt. Vi må erkjenne menssmerter. Ikke fordi det er en smittsom sykdom, men fordi noen blir så syke av det at de blir sengeliggende.

Privat

Hvis alle kunne relatere

Det blir spekulativt å si at det hadde vært enklere å avlyse en avtale eller være hjemme fra jobb på grunn av menssmerter om det hadde vært noe gutter også opplever. Men dessverre tror jeg det er sånn. Det er enklere å vise forståelse når det er noe vi kan relatere til.

Arbeidsgivere, fastleger, kolleger og ikke minst oss selv må erkjenne at menssmerter er smertefullt for mange. Det hjelper ikke med subsidierte bind og tamponger når det ikke er en «gyldig grunn» til å være fraværende på grunn av sterke plager som følge av menstruasjon.

Vi må snakke om mensen fordi det er det mest naturlige i verden. Om vi klarer det, tror jeg også det kan bli lettere å gi menssmerter oppmerksomheten det fortjener.

