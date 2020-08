Kjære voksne, hvor er munnbindene?

Linn Le-Ning Kristoffersen (17) Oslo Unge Venstre

Nå nettopp

Jeg var sjokkert over hvor få som faktisk hadde hørt på regjeringens anbefaling. Har folk sluttet å bry seg? spør Linn Le-Ning Kristoffersen. (Illustrasjonsfoto fra kollektivtrafikken i Oslo.) NTB Scanpix/Gorm Kallestad

Hvorfor er det greit å kjefte på oss ungdommer for at vi møter venner, når dere ikke klarer å ha på munnbind på bussen?

Norge har lenge vært et av de få landene i Europa som ikke har hatt påbud om munnbind på offentlige steder. I sommer tenkte jeg ikke så mye over dette, men da ferien nærmet seg slutten, og smittetallene økte, begynte jeg å bekymre meg. Hvordan ville det bli når buss, trikk og T-bane blir stappfulle av ungdommer som skal til skolen, og voksne som drar på jobb?

Torsdag forrige uke kom regjeringen med anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport i Oslo og Indre Østfold i rushtiden, når det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Sjokkerende få følger rådet

Som elev på en videregående skole i Oslo sentrum er jeg avhengig av kollektivtransport. Det var på tide med smitteverntiltak her også. Mandag morgen tok jeg på munnbindet mitt på vei til T-banen og forventet å se vognene stappet med maskerte mennesker. Men så feil kan man ta.

Linn Le-Ning Kristoffersen (17).

Jeg var sjokkert over hvor få som faktisk hadde hørt på regjeringens anbefaling. Har folk sluttet å bry seg? På vognen min var det nesten fullt, likevel valgte de aller færreste å ta munnbindet i bruk. Jeg la også merke til at det var langt flere unge enn eldre som hadde munnbind på, noe jeg syntes var merkelig. Skal ikke de voksne være gode forbilder i situasjoner som disse?

Forvirret og litt lamslått tok jeg en prat med venner som også hadde tatt kollektiv transport samme dag. Mange hadde samme opplevelse som meg. Det er mulig at få personer hadde fått tak i munnbind første dagen etter anbefalingen, men jeg har ikke sett stort flere senere heller.

Voksne må ta ansvar

Kjære voksne – nå må dere skjerpe dere her! Hvorfor er det greit å kjefte på oss ungdommer for at vi møter venner, når dere ikke klarer å ha på munnbind på bussen? Munnbindbruk er et enkelt og effektivt tiltak mot smittespredning. Jeg er allerede lei av å få rare blikk av medpassasjerer som ikke tar pandemien seriøst.

Vi ungdommer bruker hovedsakelig munnbind for å motvirke dødelig smitte blant eldre. Hvorfor er det da så mange av oss som følger regjeringens råd, men ikke dere?

Koronaviruset er en nasjonal dugnad, og det hjelper ikke om bare en av seks velger å bruke munnbind. Vi er ikke i mål ennå, og alle må hjelpe til å bidra. Noe av det enkleste du kan gjøre er å bruke munnbind.

Et siste råd til dere voksne – husk at om ikke dere bruker munnbind, kommer nok vi unge til å slutte å bruke det selv. Da kan jeg love at det ikke er oss det går mest utover.

