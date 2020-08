Man blir ikke lykkelig av en flat mage | Sonja Iren Johnsen

Ikke alle tykke har lyst til å gå ned i vekt, og det er helt opp til hver enkelt, skriver kroppspositivisten Sonja Iren Johnsen (20). Privat

Det å være tynn er ikke alltid svaret, tro det eller ei.

Vi lærer barna våre at hvis du er tynn, da er du bra nok og lykkelig. Dersom du er tykk, er du mindre pen, lat og misbruker mat. Men vi tykke er ikke bare «stygge og usunne». Vi er så mye mer.

Penere og bedre?

Jeg har vært tykk i hele mitt liv. Flere ganger har jeg satt min psykiske helse langt til side fordi jeg heller ville være tynn, enn tykk. Ikke fordi jeg tenkte på helsen min, men fordi jeg ville bli fin og god nok for meg selv og andre.

Jeg er enig i at det ikke er bra at vi blir flere og flere overvektige, og jeg er fullt klar over det negative med å være overvektig.

Barn nede i åtteårsalderen vil gå ned i vekt. Kanskje fordi de ofte hører voksne rundt seg snakke om slanking og dietter. Jeg vet at det ikke handler om helse og en sunn livsstil, men fordi vi har lært at vi er penere og bedre mennesker om vi er tynne.

Ikke veien til lykke

Jeg har nå endelig fått et normalt forhold til mat og jobber hver dag mot et sunnere liv. Ikke fordi jeg vil bli tynn og fin, men fordi jeg er fin akkurat som jeg er, og fordi jeg vil ta vare på meg selv.

Ikke alle tykke har lyst til å gå ned i vekt, og det er helt opp til hver enkelt. Det er ikke alltid en flat mage som er veien til det lykkelige liv. Og uansett hvor tykk en person er, vet du aldri hvorfor de ble tykke eller hvordan de har det.

En god helse er viktig uansett størrelse og alder. Men det å være tynn er ikke alltid svaret, tro det eller ei. Det er heller ikke sunt å røyke og drikke hver helg, men så lenge du er slank, virker det som om man slipper lettere unna med det.

Vi må lære våre barn at man skal spise sunt og være i aktivitet fordi det er sunt, ikke fordi man skal ha en flat mage og en spretten rumpe. Vi kommer i alle forskjellige høyder og fasonger, og alle er like mye verdt.

