Jeg er bare 20 år, og du som leser dette, er kanskje cirka like gammel som meg. Hver eneste dag tar jeg valg etter hva jeg tenker at samfunnet forventer. Eller hva venner eller foreldre forventer. Hver eneste dag tar jeg valg som baserer seg på andre og ikke meg selv.

Det er ikke alle valg vi tenker på som valg engang. Jeg gikk for eksempel gjennom en lang tankerekke for å velge nettopp det jeg har på meg i dag. Det er ikke nødvendigvis det jeg ville ha på meg akkurat i dag, men det var det jeg følte var forventet at jeg skulle ha på meg.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Rett for oss

Jeg vil at du skal sette deg ned i en god stol. Trekk pusten dypt inn. Tell til tre, og pust ut. Nå vil jeg at du skal tenke over alle de valgene du tar hver eneste dag. Hvor mange av disse valgene gir deg glede?

Vi er bare 20 år. Vi trenger ikke å ha livet på stell. Ikke helt ennå.

Om du ikke har lyst å gå ut av døren i dag, ikke gjør det.

Om du ikke har lyst å trene i dag, ikke gjør det.

Ikke jobb frivillig fordi det ser bra ut på CV-en, om du egentlig trenger å ta en dag fri.

Vi må bli flinkere til å ta valg som er rett for oss. Valg som kanskje ikke ses på som det rette utenfra, men som kan være det vi trenger akkurat i dag.

Privat

Jobb med den dårlige samvittigheten

Jeg føler selv jeg burde trene, lese, spise sunt og at jeg burde gå ut av døren hver eneste dag. Dersom jeg ikke gjør disse tingene, får jeg dårlig samvittighet. Det synes jeg vi skal jobbe med.

Som student trenger vi ikke å ha tre jobber, sove fire timer hver natt og spise suppe til middag. Vi kan ta valg som passer for oss. Det får vi kanskje ikke mulighet til senere.

Jeg spurte min farmor om råd før eksamen i fjor. «Hva kan jeg gjøre for ikke å være så stresset før eksamen farmor?» spurte jeg.

«Dra til legen, og få sykmelding, så tar du den bare en annen dag», svarte hun.

Det gjorde jeg ikke, men det lærte meg en viktig ting. Hadde jeg utsatt den eksamenen, hadde det ikke vært så farlig. De valgene jeg tar nå, er ikke så farlige. Jeg er bare 20 år.

