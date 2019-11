Ild! Skaaamsakte pushups! Smerte er en illusjon! Det er vanvittig mye nytt man blir kastet ut i under rekruttperioden i Forsvaret.

Å gå fra rolige dager med egen seng, eget tempo og gamle vaner til sengestrekk 05.00 om morgenen, raskere tempo enn det menneskelig mulige og en hverdag snudd på hodet, er litt av en omveltning for en nokså komfortabel Oslo-gutt.

Trenger vi alt maset?

Innimellom virker det meningsløst, veldig meningsløst. Spørsmålet man kan stille seg, er om det trengs. Trenger vi Forsvaret? Trenger vi alt maset? Bør man gidde det? Mange «velger» tross alt å la være.

Det er liten tvil om at Forsvaret lar deg møte nye mennesker. Dialekter man ikke forstår bæret av, merkelige mennesker og enda merkeligere befaler. Mennesker du skal bo med 24/7 under hele rekrutten. Mennesker jeg nå føler jeg har kjent i årevis etter disse få ukene.

For tid er merkelig i rekrutten. Dagene er kjempelange, ukene raskere enn lyset, og under vaktene – ja, der står tiden egentlig stille. Jeg er i alle fall helt sikker på at jeg har fått venner for livet disse få ukene, og det kommer sikkert enda flere det neste året. Man knytter sterke bånd, som det har vært skrevet om på Si ;D tidligere.

Fortsatt viktig

Men nye venner bør ikke være grunnen til at vi sender ut tusenvis av ungdommer i grønne og blå uniformer hvert år. Verdenssituasjonen er ikke den samme som tidligere.

Vi har et Russland som annekterer naboområder og øker tilstedeværelsen i våre farvann og nærområder. Vi har et NATO-medlem som i praksis er i krig med Syria.

Vi ser ekstreme holdninger på fremmarsj og terrorisme i vårt eget Europa. Mye tyder på at verden ikke er så trygg som den var da mange av oss ble født. Da er Forsvaret viktig.

Kan ikke ta friheten vår for gitt

Likevel bør man heve blikket enda litt mer. Først og fremst har vi et stort ansvar for å ta vare på hverandre. Ta vare på de grunnleggende verdiene våre, kjempe for friheten vår. Kjempe for retten vår til å velge annerledes. Til å velge selv.

Det viktigste jeg sitter igjen med etter rekruttperioden, er ikke gjørme og skamsakte pushups, men en åpenbaring om at noen faktisk må gi avkall på litt av friheten sin for å beskytte andres. Forsvaret handler ikke om skrytebilder på Instagram, men om å være der for å beskytte alt vi har, og alt vi er – om det blir krevet.

Jeg er knapt ferdig med de første ukene av året mitt i Forsvaret. Likevel har jeg innsett at jeg er med på det største jeg har gjort i mitt liv. Jeg er utrolig privilegert som får oppleve dette. Som får bidra og delta i noe større enn jeg noen gang har vært med på. Det privilegiet burde mange flere også fått.

For ja, vi trenger maset. Og vi trenger Forsvaret.

