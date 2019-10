Andreas Håtveit sier i et intervju i VG 16. oktober at Kristen idrettskontakt (KRIK) «senker standarden på lederne» sine med det nye vedtaket om også å la homofile være ledere på KRIK-leirer.

Han sier at han ikke ville sendt barna sine på kristenleir der lederne mener at sex ikke hører eksklusivt til mann og kvinne i ekteskap.

Flere andre i KRIK har også uttrykt misnøye med landsstyrets vedtak og vil prøve å reversere det på generalforsamlingen 2. november.

Biblistisk tolkning duger ikke

Om du er kristen, avhenger av om du tror på Jesus, Gud og Den hellige ånd, ikke hvilken legning du har eller hvilket kjønn du tiltrekkes av. Håtveit sier at det så tydelig står i Bibelen at homofili er feil, men det står jo også at «Kvinnene [skal] tie i menighetene» (1 Kor 14–34), og det mener vi vel ikke lenger?

Skal vi bare plukke ut det vi vil av Bibelen og lese alt biblisistisk, eller er det lurt å ha i bakhodet at den ble skrevet for rundt 3500–2000 år siden?

Håtveit bruker også dette som eksempel: «Ettersom jeg er kjøttspiser, ville det være merkelig om de skulle ønske meg som leder på en leir for veganere. Jeg blir ikke fornærmet om de ikke vil ha meg som leder der.»

Jeg syns ikke dette er en god parallell. Kjøtteter og veganer er motsetninger, det er ikke kristen og homofil.

Vi vil gjenta beslutningen

Hva gjør det barna dine at kristne ledere er homofile? Hvordan gjør seksuell orientering noen til en dårligere leder? Kanskje de er bedre ledere? De har vist at de ikke følger strømmen, at de går sin egen retning, og at de står for det de mener.

Skal vi være redd for at barna våre skal tenke og kjenne etter selv? Nei, da burde vi heller være redd for at de må undertrykke følelsene sine.

Tusen takk til KRIK for beslutningen om å inkludere homofile ledere! Vi fra KRIK KG som reiser til generalforsamlingen i helgen, håper og arbeider for at samme beslutning blir gjentatt på KRIK sin generalforsamling nå i helgen 1.– 3. november.

