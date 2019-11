12. november skrev Daniel Jensen (16) et Si ;D-innlegg om reaksjonene på en episode av NRK-programmet Radioresepsjonen. I spalten «Flauhetskonkurransen» prøver Tore Sagen å gjøre de andre flaue ved å spille klimafornekter og rasist. Innslaget har fått mye kritikk. Jensen mener derimot at man ikke må ta alt seriøst, og at humor er individuelt.

Jeg er enig i at innslaget ikke burde føre til en heksejakt på Sagen, men jeg er grunnleggende uenig i at hvor lett folk lar seg provosere i dag, er et stort problem.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Overtramp

Det er pressens plikt å sette saker på dagsorden, slik at vi som borgere av demokratiet skal kunne diskutere ulike temaer. Ytringsfriheten er bygget på verdier som fremmer sunn og offentlig debatt. Det er pressens plikt å fremme denne.

Det er klart at Sagen gjorde narr av klimafornektere og rasister, og ikke nødvendigvis uttrykte meninger han selv hadde. Men uavhengig av hvor god eller dårlig humor det var, gikk han direkte mot NRKs egen flerkulturelle ordliste, hvor det står hvilke ord ansatte bør unngå å bruke. Et slikt overtramp burde i aller høyeste grad bli «tatt seriøst».

Privat

Moralsk frikort

Humor har en viktig politisk funksjon, nemlig å belyse tabubelagte temaer. Hvis humor plutselig skulle fått et moralsk frikort, ville grensene for hva som er greit og ikke, blitt veldig mye vagere. Å fremstå ironisk som rasist på riksdekkende radio bidrar til å ufarliggjøre diskriminerende uttrykk. Selvfølgelig følte komikeren Jonis Josef og mange andre seg krenket.

Det er uttrykk som man absolutt ikke burde si i det offentlige. Det er ikke noe som helst galt i at Sagen måtte stå til ansvar for sine ytringer.

Det er mye snakk om krenkede mennesker i kommentarfelter rundt omkring, men å reagere på det som skjer, er også en del av ytringsfriheten. Vi som borgere av et demokrati skal kunne gjøre opp egne meninger. Å mene at folk «ikke må ta alt så seriøst» derimot, er ikke et produktivt bidrag i det hele tatt. Det er en undervurdering av ytringers verdi.

Alle ytringer er betydningsfulle, bortsett fra dem som ytrer at det beste bare er å holde kjeft.

