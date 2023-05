Dropp Syden og storbyferie i år

Kjøp deg et festivalpass, en teaterbillett eller ta en tur på kino, både i bygd og by, skriver spaltist Johannes Vang. Bildet er fra Øyafestivalen i Oslo 2019.

Hvorfor ikke få noen uforglemmelige kulturopplevelser her hjemme?

30.05.2023 07:00

Etter flere år med pandemi har kulturbransjen nærmest ligget brakk. Mange har slitt økonomisk, og flere kulturtilbud risikerer store kutt og i verste fall nedleggelse. Det er så viktig at vi bruker kulturtilbudene for det de er verdt.

NRK skrev tidligere i år at 44 prosent av nordmenn bruker kulturtilbud mindre hyppig enn før. Færre går på kino, teater og konsert. Nesten en fjerdedel oppgir at hovedårsaken er at det er blitt så dyrt.

Vil vi ha folk i distriktene?

Som med alt annet kommer disse prisøkningene fra økte kostnader fra leverandører og dyrere matpriser, samt økte artisthonorarer og dyrere utstyrsleie.

For eksempel har billettprisene til festivalen Bakgården i Harstad økt. Og på Øyafestivalen i fjor kostet den tradisjonelle Øya-retten nesten 40 prosent mer enn under forrige festival.

Samtidig sliter teatre og kinoer rundt om i landet med økonomien. Kilden i Kristiansand, et av Nordens største miljøer for scenekunst og musikk, har måtte kutte stillinger på grunn av økonomien. Rjukan kino ble i november foreslått lagt ned.

Distrikts-Norge har potensial når det er noe å oppleve der

Hvis vi vil at folk skal bo i distriktene, må de ha en grunn til å være der. Fast jobb, barnehageplasser, sykehustilbud og essensielle tjenester er åpenbart viktig. Men hva skal man finne på når man har fri fra den faste jobben og ikke er innom det lokale sykehuset?

Jo, det må finnes et underholdningstilbud man kan benytte seg av. Og for at de skal opprettholdes, så må de brukes!

Reiser hjem hver sommer

Jeg flyttet fra bygd til by for fire år siden. I hovedsak var det på grunn av jobbsituasjonen min. Men jeg fant fort ut at kulturtilbudene som jeg benytter meg av på fritiden, er det som holder meg her i byen.

Jeg er på kino flere ganger i uken og drar på konserter og show når jeg har penger til det. Dette er kulturtilbud jeg manglet der jeg bodde før.

Men hver sommer reiser jeg hjem nordpå for å være frivillig på festival. For meg beviser det at Distrikts-Norge har potensial når det er noe å oppleve der.

Én oppfordring

Jeg har flere høner å plukke med Kulturdirektoratet, men tiltaket om at Kulturrådet tildeler over 175 millioner kroner til 187 musikkfestivaler i år, er kjærkomment. Så nå er det bare for publikum å bevise overfor myndighetene at dette er tilbud som trengs, og noe som må satses på videre.

Dårlig kronekurs og flypriser som har tatt av, skaper utfordringer for sydenturer og storbyopphold i sommer. Hvorfor ikke få noen uforglemmelige kulturopplevelser ved å ta turen til en festival ved en liten norsk fjord eller en ny teateroppsetning?

Min oppfordring til deg som fortsatt ikke har lagt sommerplaner, er å kjøpe deg et festivalpass, en teaterbillett eller ta en tur på kino. Og om det gir mersmak, kan du gjerne gjøre det resten av året også!

