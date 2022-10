La kvinner få slippe herretilstander på toalettet

Jack Chen (19) Student

10 minutter siden

Har dere sett tilstanden på et gjennomsnittlig herretoalett? spør Jack Chen. Det er ikke så veldig herreslig, ifølge ham: tiss på veggene, gulvet og doskålen.

Har dere sett tilstanden på et gjennomsnittlig herretoalett på et kjøpesenter eller en nattklubb?

Med kjønnsnøytrale toaletter kan også kvinner få gleden av å oppleve de herlige menneskene og tilstandene som befinner seg på herretoalettet.

Kirsti Sæternes og Kristina Williamson fra Humanistisk Ungdom skriver i sitt Si ;D-innlegg 3. oktober at det er på tide å avvikle kjønnsdelte toaletter. De ønsker bedre inkludering og mindre diskriminering.

Men dette er et prakteksempel på en sak hvor likestilling faktisk kan gjøre livet verre for halvparten av befolkningen: kvinner.

Herretoalett er ekle

Har dere sett tilstanden på et gjennomsnittlig herretoalett på et kjøpesenter eller en nattklubb? La meg «mansplaine»: Det er ikke så veldig herreslig. Tiss på veggene, gulvet og doskålen.

For menn er det ikke noe særlig problem at toalettene ser horrible ut, siden vi som oftest ikke må sette oss ned for å benytte toalettet. Da holder vi oss til vi kommer hjem.

Men av praktiske årsaker bør kvinner sette seg på toalettsetet. Hvis mange menn ikke vil sette seg ned på offentlige toaletter på grunn av de ekle tilstandene, kan vi neppe forvente at kvinner vil gjøre det.

Beskyttende tiltak

Sæternes og Williamson uttrykker forståelse for at kvinner bruker toaletter til å komme bort fra ekle menn på byen. Likevel mener de at kjønnsdelte toaletter burde avvikles, og at vi heller må ta problemet ved roten: ekle menn.

Men har dere noen reell løsning på problemet? Slik argumentasjon er i toppsjiktet av idealisme: «La oss avvikle politi, brannvesen eller ambulanse. La oss heller bekjempe problemene ved sine røtter.»

Det er naivt å rive ned de beskyttende tiltakene uten å fjerne det opprinnelige problemet først.

Vi løser ikke problemet

Videre skriver de at transpersoner og ikke-binære personer opplever trakassering og ubekvemhet gjennom det todelte systemet. Men har vi faktisk noe bevis på at negative opplevelser forsvinner ved kjønnsnøytrale toaletter?

Etter mitt syn kan vi vurdere kjønnsnøytrale toaletter når alle menn begynner å tisse korrekt, alle menn slutter å være ekle på byen, og alle menn slutter å gjøre overgrep. Frem til da bør vi bevare kjønnsdelte toaletter, slik at kvinner får gjort det som er nødvendig, på en hygienisk og trygg måte.

