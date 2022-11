Venstre vil fjerne BSU-ordningen. Da fjerner de også mange unges boligdrøm.

Oda Oline Omdal Agder Unge Høyre

Marius Dubland Andersen Agder Unge Høyre

23 minutter siden

Rentene og skattefradragene som følger med BSU, gjør kontoen gunstig å spare i, noe som for mange er en motivasjon i seg selv, mener debattantene.

BSU-ordningen er det eneste som holder mange unges boligdrøm i live.

Rapporten «Unge på boligmarkedet», utgitt av Statistisk sentralbyrå i 2019, viser at kun 53 prosent av unge i slutten av 20-årene eier egen bolig i Norge. Og andelen er synkende.

For å gjøre det lettere for unge å komme seg inn på boligmarkedet har man innført BSU (boligsparing for ungdom). I Venstres alternative statsbudsjett ønsker partiet å kutte ut BSU-ordningen. Ved å gjøre dette fyller man mer vann i bolighaienes basseng og drukner de unges boligdrømmer.

Fakta Dagens BSU-ordning Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareform for personer under 34 år.

Dagens ordning innebærer at du kan spare inntil 27.500 kroner i året, og du kan trekke fra inntil 5500 kroner i året på skatten.

Totalt sparebeløp for ordningen er 300.000 kroner.

Det er kun dem som ikke allerede eier en bolig, som kan få skattefradrag ved å spare til BSU. Kilde: Skatteetaten Vis mer

Rentene og skattefradraget gjør det gunstig

I NRKs Dagsnytt 18 16. november sa leder i Unge Venstre Ane Breivik at Venstre i stedet ønsker å øke studiestøtten, ettersom de mener det er et mer omfordelende tiltak. Ja, studiestøtten kan med fordel bli høyere, men det vil ikke gjøre det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet. Rentene og skattefradragene som følger med BSU, gjør kontoen gunstig å spare på, noe som for mange er en motivasjon i seg selv.

Det er ingen tvil om at det er store problemer med boligmarkedet i Norge i dag. Men å fjerne ordningen som gjør det mulig for unge å spare opp en egenkapital, er å gjøre alt annet enn å hjelpe unge inn på boligmarkedet. I verste fall får det motsatt effekt. De rikeste kan kjøpe enda flere boliger, mens de som faktisk har nytt godt av BSU-ordningen, vil falle utenfor fordi de ikke lenger har mulighet til å spare opp egenkapitalen.

Reguler boligmarkedet

Nyutdannede voksne i slutten av 20-årene kan ha full jobb, god inntekt og fortsatt slite med å komme inn på boligmarkedet. Ved å fjerne BSU-ordningen skyver man byrden for at boligmarkedet ikke fungerer, over på dem som ennå ikke har kommet inn.

Da må man regulere markedet heller enn å fjerne ordningene som skal hjelpe folk å komme inn på boligmarkedet.

