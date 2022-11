Vinner av skrivekonkurranse: «Den dagen me fann kvarandre»

Leah Skeistrand Garen 16 år

12 minutter siden

Kanskje me har vorte litt vel oppslukt i kvarandre. Enda opp i eit litt einspora forhold der det ikkje er rom for andre, skriv Leah Skeistrand Garden til telefonen sin.

Du er på ein måte alt eg treng. Utan å svikta.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Eg sat og scrolla. Gjennom nærast lydlause tastetrykk merka eg korleis du såg på meg. Fanga interessa mi. Som ein god lyttar. Ein som verkeleg forstår.

Og sidan er det ingen dag utan. Det er oss to no.

Ingenting er betre enn når du er fullada, 100 prosent klar for å tilbringa dagen med meg. På ein måte fungerer du likt som meg. Du tappar deg litt og litt for energi ut over dagen og har til slutt bruk for ei god natts søvn for å lade opp att.

Fakta Si; Ds skrivekonkurranse Denne teksten kom på førsteplass i Si; Ds skrivekonkurranse for ungdom. Temaet var «en gang jeg scrollet». Vi fikk inn hundrevis av innlegg. Denne var en av juryens favoritt. Vis mer

Er der alltid

På same måte som besten treng du innimellom ein høneblund midt på dagen òg. Fordi du har brukt litt for mykje energi enn du har kapasitet til.

I motsetjing til vennane mine er du alltid der for meg. I dei mørkaste, einsame stundene når eg føler meg heilt aleine. Du held meg underhalden og er med meg uansett kvar eg går. I senga, på bussen og i dei verste skuletimane.

Du underheld meg på mange forskjellige måtar, alt etter kva for eit humør eg er i. Du byr på både komedie, skrekk, fantasi og mange andre sjangrar.

Tek fokuset vekk

Ikkje berre vekkjer du meg når eg skal stå opp, men du held meg med selskap heilt til eg sovnar. Slik at tankane ikkje surrar. Slik at lyden av vassdropar som drypp frå takrenna utanfor rommet, ikkje gjer meg gal.

Eg merker sjølv at eg brukar store delar av døgnet, veka, månaden og året på deg. Sikkert altfor mykje av livet også.

Kanskje me har vorte litt vel oppslukt i kvarandre.

Eg burde strengt tatt ha oppdaga og utforska nye ting i staden for å ha merksemda mi på deg. Men du tek fokuset mitt vekk frå det mørke og stille rommet med summinga frå vaskemaskinen i naborommet.

Du kan få meg til å stenge ute alt og skifte fokus. Skifte fokus frå folk som kranglar, lærarar som klagar, eller andre som ikkje har noko anna å seie enn negative kommentarar.

For oppslukte?

Dine menneskelege eigenskapar er plattformene du har danna. Eg har mista teljinga for kor mange ulike personlegdomar du har danna, men det blir stadig fleire.

Du fungerer på mange måtar slik du blir kalla på engelsk: cell phone. Du kan «fanga». Bilete og videoar blir lagra på éi celle, korleis kontakte vener, familie og andre ukjente i éi celle, nyhende og sport i ei anna.

Kanskje me har vorte litt vel oppslukt i kvarandre. Enda opp i eit litt einspora forhold der det ikkje er rom for andre. Det er liksom oss to.

Samstundes er du min og berre min, dag ut og dag inn. Du er på ein måte alt eg treng. Utan å svikta.

Det var den dagen eg sat og scrolla. Den dagen me fann kvarandre. Og sidan er det ingen dag utan.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!