«Gay», «pysete» og «femi». Gutter og menn møter mange sosiale regler.

Når folk som Andrew Tate (bildet) blir populære, er det ikke fordi millioner av menn bare plutselig begynte å hate kvinner, skriver Mattis Dekovic Laland Ekeli (16).

Det er ikke overraskende at ensomme menn flokker til Andrew Tate.

25.04.2023 19:30

Menn har aldri vært så ensomme som de er i dag. Ifølge en undersøkelse fra American Survey Center har én av fem amerikanske menn ingen nære venner. Det er en femdobling siden 1990.

Store deler av det å være mann handler om hva vi ikke får lov til å gjøre eller være. Dette er et problem som jeg tror mange overser.

Jeg har selv opplevd hvordan det er å prøve å passe inn i de mannlige kjønnsrollene i dagens samfunn.

Følelsesløse roboter

Ordet «gay» betyr i utgangspunktet bare homofil, men blant unge er det blitt et ord som eksemplifiserer alt som er utenfor normen.

Hvis man er sjenert, blir man kalt «pysete». Hvis man er litt for feminin, blir man kalt «gay». Hvis man har litt for gode mannlige venner, blir det kalt en «bromance».

Så lenge det vi gjør, ikke passer inn i stereotypen om å være stoisk, sterk og rasjonell, så blir vi kalt «gay», «pysete» og «femi».

Det eneste mange av oss gutter og menn tenker på, er hva vi ikke burde gjøre. Det ender med at noen undertrykker følelsene sine og blir til følelsesløse roboter, som egentlig bare er ensomme. Derfor er det ikke overraskende at ensomme menn og unge gutter flokker til Andrew Tate. Han gir dem en løsning: å skylde på kvinnene.

Sosiale regler

Når folk som Andrew Tate blir populære, er det resultatet av et reelt problem som vi har oversett altfor lenge: Det er for mange og strenge regler for hva det er greit å gjøre som mann og ikke. Så hva er løsningen?

Det virker som om mange tenker at måten vi burde håndtere sånne som Tate og følgerne hans på, er ved å gjøre narr av dem. Men det er åpenbart at det ikke funker. Tvert imot virker det som at han får flere og flere følgere.

Det vi trenger, er reelle tiltak som hjelper menn og gutter som er ensomme. Jeg tror vi må øke ressursene som brukes til mental helse for menn og gutter. Vi må jobbe for å utslette disse sosiale reglene, som forteller unge menn at de trenger å være dominante og maskuline for å være «mann».

