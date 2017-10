Svar til Oline Eriksen Rio, som på Si ;D 19. oktober skriver om abortdebatten i Irland. Takk for at du skriver om hva som skjer i Irland. Du skriver at du synes det er «misvisende og uakseptabelt» å kalle dem som er imot abort, for «pro-life».

Det du glemmer, er å argumentere for hvorfor du mener at det er misvisende.

Slik jeg ser det, må den eneste grunnen til at noen mener at navnet er misvisende, være at de ikke anser fostre for å være liv eller i det minste, potensielt liv.

En slik holdning til hva som er liv, mener jeg strider med all logikk og biologisk kunnskap.

Dine og mine unike liv startet ved befruktning, ikke ved 12 ukers svangerskap, fødsel, første åndedrett, bevissthet eller andre vage livskriterier.

Å være mot abort handler utelukkende om å være for livet og å verne om det uskyldige livet som ikke kan beskytte seg selv. Altså er ikke «pro-life» et «misvisende» begrep.

