Karina Liknes (16)

Nå nettopp

Vi må betale tusenvis av kroner i løpet av livet for noe vi bør få gratis, skriver Karina Liknes (16). Foto: Stas Malyarevsky / Shutterstock / NTB

At gratis tamponger og bind ikke gis bort på helsestasjoner, skaper større usikkerhet rundt mensen.

Visste du at i løpet av livet til en kvinne har vi i gjennomsnitt 456 menstruasjoner? Ikke bare må vi gå gjennom et strev med smerter, betydelig mengder blod, ødelagte truser og bukser, humørsvingninger, hodepiner og så videre. Vi må også betale tusenvis av kroner i løpet av vårt liv for det.

Jenter i ung alder er ofte usikre på hva de skal gjøre når de får mensen første gang. Ifølge NHI.no får norske jenter sin første mens mellom 9 og 18 år. For det første kan man føle seg veldig flau over det, og det kan føre til at de ikke tør å spørre foreldrene sine om å kjøpe bind.

Bør deles ut

For det andre er det slik at når man er i en såpass ung alder, for eksempel 9–12 års alderen, er det sjelden man har egen inntekt. Derfor burde gratis bind og tamponger bli mer vanlig å dele ut på for eksempel skoler og helsestasjoner.

Karina Liknes (16). Foto: Privat

Kondomer er lett tilgjengelig på helsestasjoner i en stor hylle, burde ikke det være likt med bind? Menn kan enkelt gå kjapt innom en helsestasjon og forsyne seg med gratis kondomer, mens kvinner må på butikken for å kjøpe bind. Det er urettferdig at det er forskjell mellom jenter og gutter.

Jenter må bruke utgifter på noe som er nødvendig for kvinner. Kondomer er noe du kan bruke. Bind og tamponger er noe du må bruke. Jeg mener at utdeling av gratis bind og tamponger må bli mer normalisert i samfunnet.

Gratis og tilgjengelig

Menstruasjon er naturlig. Det er ikke noe vi kan stoppe eller ignorere. Det er noe vi må leve med i over 40 år. Mangel på bind når man er «i farta», er også et problem en kvinne kan støte på. Derfor burde det vært tilgang på bind på offentlige steder som for eksempel på skoler, kjøpesentre og restauranter.

Bind og tamponger bør generelt bli mer tilgjengelig. Utgiftene som går til bind og tamponger, er sjokkerende. De må ned.

