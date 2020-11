Dette gjør bare vondt verre

Elly Jelena Aspaas (18)

Nå nettopp

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Inga Marte Thorkildsen under mandagens pressekonferanse angående koronasituasjonen i hovedstaden. Foto: Berit Roald / NTB

Fritidsaktiviteter er det som holder oss gående.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Vi ungdommer sliter allerede med utmattelse på grunn av presset om å prestere. Vi jobber hardt gjennom hvert skoleår for å kunne få best mulige karakterer og utdanning senere i livet.

Mange synes dette er helt greit, men utrolig mange blir også ekstremt slitne og lei. Man kan kjenne ekstra på dette nå når vi må være mer hjemme. Noen bruker skolen for å kunne være sosial og ikke føle seg ensom.

Jeg har selv følt veldig på ensomhet under denne pandemien. Jeg er mer alene og mister de få sosiale kontaktene jeg har på skolen på grunn av hjemmeskole.

Derfor har det å dra på trening vært min måte å få en liten pause fra hverdagen på. Etter de nye tiltakene som ble varslet av byrådet i Oslo på mandag, vil jeg miste dette.

Trening med laget hjelper

Jeg danser freestyle. Det hjelper veldig å være sosial med de gode vennene jeg har i danseklubben min. En dårlig dag kan bli til en fantastisk dag på grunn av trening.

Det er ikke bare jeg som bruker trening som en slags terapi. Veldig mange ungdommer må kunne ha muligheten til å trene, eller gjøre en fritidsaktivitet de liker, for å kunne holde seg gående.

Elly Jelena Aspaas (18). Foto: Privat

Det er så mye snakk om de unge som sliter ekstra under denne perioden. Og det gjør bare vondt verre at dere skal ta fra oss det vi brenner for og holder oss oppe med.

Ikke bare å ringe

Vi skjønner at dere tar fra oss skolen, og at det er for vårt eget beste. Men det å ta fra oss fritidsaktiviteter og sport som holder oss oppe, kommer ikke til å ende bra. Spesielt for ungdommers psykiske helse. Man burde heller finne tiltak som kan få trening til å funke, sånn som man har gjort med videregående skole. For eksempel ved å dele opp grupper og holde avstand.

Dere sier at vi skal «ringe en venn», men hva med dem som ikke har venner? Hva med dem som sliter ekstra med dette? Eller de som kanskje har problemer i hjemmet og trenger å bruke litt tid ute? Det er ikke alle som bare kan ringe noen. Det er så lett å skylde på ungdommen i disse dager.

Vi blir fremhevet som om vi er de største smittebærerne og ikke følger noen tiltak. Men jeg får inntrykk av at det er flere ungdommer enn voksne som følger påbudet om munnbind og én meters avstand.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.