Derfor melder jeg meg ut av KrF

Simen Bondevik (20) Tidligere sentralstyremedlem i KrFU

9. nov. 2020 21:36 Sist oppdatert nå nettopp

Den profilerte KrFU-politikeren Simen Bondevik avslører i Si ;D hvorfor han har meldt seg ut av Kristelig Folkeparti. Foto: Helmine Syvertsen

Det som er skjedd med KrF den siste tiden, skremmer meg virkelig.

På 13-årsdagen min meldte jeg meg inn i Kristelig Folkeparti. I dag, over 7 år senere, melder jeg meg ut. Jeg kan ikke lenger forsvare eller legitimere det KrF er blitt.

Da jeg meldte meg inn i partiet i 2013, var det fordi jeg syntes partiet hadde den beste politikken på de sakene jeg brant mest for: offensiv politikk for å stanse klimakrisen, en raus og human asyl- og innvandringspolitikk, kraftfulle tiltak for å bekjempe fattigdom og at samfunnet stiller opp for de som trenger det aller mest.

Dessverre har partiets engasjement for disse sakene blitt stadig mindre de siste årene.

Gal retning

Under retningsstriden i partiet høsten 2018 kjempet jeg for at partiet skulle gå inn for et sentrum-venstre-samarbeid. Men partiet valgte Sylvi Listhaug og Erna Solberg foran Knut Arild Hareide og Jonas Gahr Støre.

Da vurderte jeg å melde meg ut, men ble i partiet for å kjempe videre for de sakene som virkelig betyr noe. Retningsvalget partiet tok, var hverken til det beste for partiet eller landet. Men det er alt det som har skjedd med KrF i tiden etter retningsvalget, som virkelig skremmer meg.

KrF har sviktet klimastreikerne. I stedet for å kjempe for en bedre klimapolitikk og sluttdato for oljevirksomhet på norsk sokkel velger partiet å konstruere en konflikt med miljøbevegelsen og kalle den en «trussel mot det kristne menneskesynet».

Klimakrisen er en av vår tids største utfordringer, og vi må ta drastiske grep for å stoppe den. Da nytter det ikke å angripe miljøbevegelsen.

Svikter flyktninger og skeive

KrF har sviktet barna i Moria. Samme dag som leiren hadde brent ned til grunnen, gikk partilederen ut og jublet over at Norge skulle ta imot 50 barn fra leiren. 50 er ingenting. Norge tar under halvparten så mange som Finland, og kun en tiendedel av det antallet Portugal skal ta imot.

Tyskland tar imot over 1500 flyktninger. Vi ventet derimot på 8-10 andre land før vi gjorde noe som helst. Og regjeringen og KrF skrøt av det.

KrF har sviktet homofile og transpersoner. Et viktig slagord for partiet de siste årene har vært «Et samfunn med plass til alle». Dessverre har partiet ikke levd opp til sitt eget slagord. KrF valgte å kjempe med nebb og klør for at konverteringsterapi fremdeles skulle være lovlig, og ungdomspartiet har vedtatt at de ønsker et forbud mot kjønnskorrigerende behandling opp til fylte 25 år.

Kunnskapsløse, hatefulle og nærmest konspiratoriske ytringer og holdninger mot LHBTI-personer, Pride og FRI spres i rekordfart blant grasrota i partiet.

Ikke lenger mitt parti

KrF har sviktet samfunnsdebatten. Der partiet tidligere tok kampen for en anstendig samfunnsdebatt og et oppgjør med Sylvi Listhaugs splittende og misvisende utspill, legger dagens partiledelse seg på en annen linje. Dagens partiledelse har kommet med populistiske utspill om flagg, skolegudstjenester og julefeiring.

Etter 7 år i partiet har jeg mye å være takknemlig for: gode vennskap, fine opplevelser og verdifull erfaring. Men nå er jeg ferdig.

KrF er ikke lenger et kristendemokratisk parti, men et kristenkonservativt parti. KrF er ikke lenger et sentrumsparti, men et borgerlig parti. Det ønsker jeg ikke å støtte lenger.

