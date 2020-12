Vi er ikke krenket av Nissene over skog og hei

Nigisti Kuflu (18) Leder i Follo Unge Høyre

Farhoud Falahatimarvast (21) Leder i Bærum Unge Høyre

42 minutter siden

TVNorges beslutning om å ta serien Nissene over skog hei av sendeskjemaet har skapt mye debatt. Nigisti Kuflu (18) og Farhoud Falahatimarvast (21) i Unge Høyre mener at mange føler seg krenket på deres vegne. Foto: TVNorge

Og vi nekter å bli fortalt at vi bør være det.

Mediebildet i disse dager er preget av ordene «blackface» og rasisme. Vi ser støtt og stadig mennesker som tar ordet i debatten. I kommentarfeltet på Facebook, på Instagram og i avisene.

En av de nyeste ytringene var fra lederen i Unge Sentrum, Simen Bondevik. Han skrev et innlegg i Si ;D hvor han mener Mads Hansen forsvarer rasisme fordi han ikke tar avstand fra TV-serien Nissene over skog hei. En serie som ifølge Bondevik benytter seg av «blackface».

Vi vil gjerne komme med et forsvar av Mads Hansen.

Ikke krenkende

Vi forsvarer Hansen, ikke fordi vi mener at «blackface» og rasisme er greit, men fordi vi mener at Nissene over skog og hei ikke benytter seg av «blackface».

Fakta Dette er debatten – I starten av desember besluttet TVNorge å ta julekalenderen Nissene over skog og hei fra 2011 av sendeskjemaet. De fjernet den også fra strømmetjenesten Dplay. – Grunnen var beskyldninger om at karakteren Ernst-Øyvind, spilt av Espen Eckbo, var et eksempel på «blackface». – Blackface betød opprinnelig å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hud og fremheve negative stereotypier. – TVNorges beslutning har skapt mye debatt. Blant annet skrev programleder Mads Hansen på sin Instagram at dette ikke er et eksempel på «blackface». Det fikk leder i Unge Sentrum, Simen Bondevik, til å skrive i Si ;D at Mads Hansen forsvarer rasisme. Vis mer

Vi har minoritetsbakgrunn selv, og vi synes ikke at Nissene over skog og hei er krenkende. Det er tvert imot veldig gøy å se på. Dette er vårt syn på saken. Vi skal ikke snakke på vegne av alle brune. For det er ikke vår oppgave.

Nigisti Kuflu (18), leder i Follo Unge Høyre, og Farhoud Falahatimarvast (21), leder i Bærum Unge Høyre. Foto: Privat

Hvem ga Simen Bondevik retten til å snakke på vegne av oss?

Ekte rasisme

For oss er rasisme moren til venninnen din som ikke likte deg på grunn av hudfargen du var født med. Det er stygge blikk fra de andre på bussen på grunn av hijaben din.

Det er å bli ransaket av ansatte på butikken, selv om du ikke har gjort noe galt. Det er å ikke få jobb fordi etternavnet ditt skaper mistillit hos en arbeidsgiver.

Vi reagerer også fordi Bondevik som «en hvit og privilegert mann» (som han selv omtalte seg selv som), kommer med påstander om rasisme uten å ha gjennomgått rasisme.

Det er ikke når folk kler seg ut som idolet sitt som tilfeldigvis var Tina Turner, Michael Jackson, Diana Ross eller et annet ikon med andre trekk når det kommer til hårtekstur og hudfarge. Og det er selvsagt ikke å ta overdrevent mye spraytan eller solarium.

Vi snakker om rasisme fordi vi har opplevd det selv, og vi er lei av å høre fra andre om hva som er og ikke er rasisme. Vi er lei av å høre hvordan vi skal oppfatte situasjonen av noen som ikke har opplevd dette fra vårt perspektiv.

Oppleves ulikt

«Blackface» er på ingen måte greit. Men det er vi med minoritetsbakgrunn som bestemmer hva vi oppfatter som rasisme. Det kan være forskjellig fra person til person. Dette er hva vi mener og føler om situasjonen, og det siste vi skal gjøre, er å snakke på vegne av noen andre.

Ord kan ikke beskrive hvor drittlei vi er av denne situasjonen.

Vi som to personer med minoritetsbakgrunn stiller oss bak Mads Hansen. Vi håper folk slutter å uttale seg som om de vet hva vi tenker.

