Hvorfor forsvarer Mads Hansen rasisme?

Simen Bondevik (20) Leder i Unge Sentrum

10 minutter siden

Programleder Mads Hansen har kritisert TVNorges beslutning om å ta serien Nissene over skog og hei av sendeskjemaet. Det får leder i Unge Sentrum, Simen Bondevik, til å reagere. Foto: Tore Meek / NTB

Han forstår ikke rekkevidden av det han sier.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Etter at serien Nissene over skog og hei ble tatt av TV-skjermen grunnet rasismeanklager, har debatten rast om hvorvidt det var en riktig avgjørelse. En rekke hvite, privilegerte, middelaldrende menn har følt et sterkt behov for å slå fast at bruken av «blackface» i serien hverken er rasistisk eller problematisk.

Hvorfor føler hvite menn et så sterkt behov for å fortelle minoriteter hva de skal føle?

Pinlig og flaut

Dagen etter at Dplay tok beslutningen om å ta ned serien, gikk programleder Mads Hansen hardt ut i sine kanaler og latterliggjorde avgjørelsen. Han mente at serien ikke var rasistisk.

Samme dag skrev humoranmelder Anders Holstad Lilleng en kronikk med sterk kritikk av Dplay. Søndag fulgte Espen Thoresen opp med en krass kronikk hvor han omtaler det hele som «pinlig og flaut».

Jeg synes det er Hansen, Lilleng og Thoresens uttalelser som er pinlige og flaue. De har ikke forstått rekkevidden av det de selv sier.

Simen Bondevik (20), leder i Unge Sentrum. Foto: Stein J. Bjørge

Rasisme er ikke morsomt. Det er et stort problem også her i Norge. Min lillebror er adoptert fra Brasil og mørk i huden. Jeg ser med egne øyne hvordan han blir ekstra overvåket hver gang vi går inn i en butikk sammen, spesielt i dyre klesbutikker.

Rasisme er alvor

Vi vet at folk med utenlandsk etternavn og norske ektefeller må bruke det norske etternavnet for å bli innkalt til jobbintervju. Vi vet at foreldre med minoritetsbakgrunn opplever at barna sine får dårligere undervisning enn etnisk norske barn i klassen.

Rasisme er alvor for dem som blir utsatt for det. Det kan ikke tolereres, men må aktivt bekjempes.

Les intervju med Simen Bondevik i A-magasinet her.

Da hjelper det ikke at hvite, sterke stemmer klager på at TV-serier blir tatt ned på grunn av «blackface». Fordi «blackface» er rasistisk, også i norske TV-serier, uansett hva Espen Thoresen og Mads Hansen måtte mene.

Wikipedia definerer begrepet slik: «Blackface er en amerikansk betegnelse på det å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge». Det er nettopp dette som er tilfellet med karakteren Ernst Øyvind i Nissene over skog og hei.

Historieløse uttalelser

Anders Holstad Lilleng skriver at «Vi har glemt at det finnes noe som heter kontekst». Men som Ingrid Beya Ciakudia så fint sier: «Hvordan rasisme og humor har overlappet hverandre i over 400 år, er den konteksten som mangler.»

Gitt den vonde, lange historien knyttet til «blackface» og rasisme fremstår uttalelsene til Hansen, Thoresen og Lilleeng som historieløse.

Hvite, middelaldrende menn har ikke definisjonsmakt på hva rasisme er.

Rasismen i Norge kommer ikke til å forsvinne av seg selv. Vi trenger politikere som tar ansvar, enkeltmennesker som bryr seg. Og noen influensere må skjerpe seg.

Som hvite menn i en privilegert posisjon har vi et helt spesielt ansvar for å være aktive antirasister. Når Mads Hansen bruker talerstolen sin som influenser til å forsvare bruk av «blackface» i en TV-serie, er han ikke det.

Les også Dette er helt feil tilnærming til rasisme

Les også Samtalene om blackface er viktige og bør ikke latterliggjøres

Les også Når ble det bestemt at vi skal styres av Instagram-kontoer?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.