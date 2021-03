Vi er midt i en pandemi. Hva er dette maset om russetiden?

Agnes Withbro Villum (19) Russ 2020

44 minutter siden

Tenk så privilegerte vi er i Norge som kan klage på at vi ikke får feste fordi vi er ferdig med 13 år gratis skolegang, skriver debattanten. Foto: Berit Keilen/NTB

Å danse i en buss med vennene sine er ikke en menneskerett.

Min generasjon befinner seg i en unik situasjon. Det kan føles temmelig urettferdig at andre ikke behøvde å bekymre seg for korona da de var ungdom.

På sosiale medier blir mulighetene for en ordentlig russetid mye diskutert. Debatten fascinerer meg veldig. Selv var jeg russ i fjor og føler jeg kan relatere meg til avgangselevene i 2021. På en annen side forstår jeg ikke helt problemet.

Da Norge stengte ned i mars 2020, var det skremmende for alle. Som avgangselev skjønte jeg fort at alt det morsomme jeg hadde planlagt de neste månedene, ville bli satt på vent eller aldri bli noe av.

Vi ble innestengt med familien som alle andre, og visste heller ingen verdens ting om det ble eksamen. I tillegg måtte vi velge hva vi skulle gjøre til høsten. Det var altfor mye man måtte tenke på, samtidig som man ikke visste noen ting.

Visst om lenge

Det er overhodet ingen konkurranse i hvem som har eller hadde det verst, men det er viktig å sette visse ting i perspektiv. Avgangselevene i 2021 har visst om korona i snart ett år nå, og det har vært et sjansespill å planlegge en «vanlig» russetid. Derfor har jeg lite medfølelse og forståelse for at flere av dem har brukt såpass mye penger på den likevel.

Noen avgangselever har tatt til orde for at russen burde prioriteres i vaksinekøen – etter eldre og andre i risikogruppen. Å forlange en vaksine fordi man selv har tenkt å bryte reglene, tror jeg de fleste hører blir for dumt.

Å danse i en buss med vennene sine er ikke en menneskerett. Det er selvfølgelig kjedelig å føle at du går glipp av noe så stort som russetiden, men dere sitter alle i samme båt og må bare gjøre det beste ut av det.

Inni boblen

«Kim, there’s people that are dying», sa Kourtney Kardashian til søsteren Kim da hun gråt over å ha mistet en diamant-ørering i havet. Mange har mistet jobb og ikke minst livet på grunn av korona. Det er maksgrenser på hvor mange som kan være i en begravelse. Elever som ser på skolen som et fristed og gruer seg til å dra hjem, har hatt hjemmeskole i en lang periode. Helsepersonell må leve ekstra forsiktig.

Når man er inni russeboblen, tror mange at det ikke finnes noe viktigere enn akkurat det. Men det gjør det så absolutt. Selv om russetiden ikke blir som alle andres, vil man få muligheten til fest og moro senere. Og man kan seriøst ha det gøy selv om man ikke er så mange.

Festivaler senere

Jeg var russ i 2020, og mitt tips er å ha det gøy med sine nærmeste venner (om det er lov). Noen av de beste minnene mine fra «russetiden» er å råne med venner og å ta koronavennlige russeknuter.

Det finnes mange ulike måter å ha det gøy på, og det trenger ikke å være i en buss med det dyreste anlegget med den beste russesangen. Vi må tenke litt utenfor boksen i tider som disse, og slutte å være så opptatt av å gjøre det samme gamle.

Tenk så privilegerte vi er i Norge som kan klage på at vi ikke får feste fordi vi er ferdig med 13 år gratis skolegang. Som William fra Skam en gang sa: «Hva er dette maset om russetiden? Drit nå i det! Det er ikke så jævlig viktig».

Livet går videre, og jeg gleder meg til avgangselevene fra 2020 og 2021 kan dra ut på festivaler om noen år og ha det kjempegøy uten at det går på bekostning av noen andre.

