Nå er det yrkesfagelevers tur!

Maja Cvetkovic (17) Styremedlem, Åmot Arbeiderparti

20 minutter siden

Da jeg startet på yrkesfag i 2019, hadde jeg en klump i magen, skriver debattanten. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB

Mange av vennene mine har droppet å søke lærlingplass. De vet det er for få.

Jeg går yrkesfaglinjen salg, service og sikkerhet. Da jeg startet i 2019, hadde jeg en klump i magen. Jeg var redd for at jeg ikke skulle finne hverken utplassering- eller lærlingplass.

Heldigvis gikk det bra. De siste fire semestrene har jeg skaffet meg utplasseringsplasser på egen hånd, uten hjelp fra lærerne eller skolen. Det har vært vanskelig, men jeg har fått det til (lærerne hjelper til med å finne plass dersom du ikke har funnet noe etter hvert).

Et av de smarteste valgene

Grunnen til at jeg søkte meg inn på yrkesfag, var at jeg visste Norge ville mangle fagarbeidere om kort tid. Jeg visste tidlig at jeg skal skulle bli toller. Derfor tenkte jeg at jeg kunne ta fagbrev som vekter først, og deretter påbygg for å kunne utdanne meg som toller senere. Det er et av de smarteste valgene jeg har tatt.

Maja Cvetkovic Foto: Privat

Jeg har helt siden høsten 2020 jobbet hardt for å se etter lærlingplasser rundt om i Innlandet, men det har vært umulig å finne noe her. Nå får jeg intervju etter intervju og har signert en midlertidig læreplasskontrakt i sikkerhetsfaget på Oslo lufthavn Gardermoen.

Dropper å søke

Men selv om jeg har fått lærlingplass til høsten, er det flere som ikke har det. Mange av vennene mine har droppet å søke lærlingplass, nettopp fordi de vet det er for få. De har heller valgt å søke påbygg for å kunne søke seg til høyere utdanning senere.

Når vi vet at vi kan mangle over 100.000 fagarbeidere i 2030, er det noe som skurrer.

Derfor vil vi i Arbeiderpartiet jobbe for en nasjonal læreplassgaranti. Vi skal jobbe for at ungdommer får mer praktiske fag i skolen. I tillegg skal vi snakke frem yrkesfag og rekruttere flere elever til å bli fagarbeidere.

