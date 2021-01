Regjeringens klimaplan burde ledet ut av oljealderen. Den gjør det motsatte.

Rauand Ismail (21) Ungdomskandidat til Stortinget, Oslo Grønn Ungdom

Nå nettopp

Klimaplanen kunne vært et historisk dokument i norsk politisk historie. I stedet ble det enda et dokument som knapt nevner vår mest klimafiendtlige industri, skriver Rauand Ismail (21). Foto: Kristine Aas

Verden har endret seg, men oljepolitikken er fortsatt den samme.

En klimaplan som legger opp til at vi skal fortsette å produsere det som skaper klimaendringer, olje og gass, er en klimaplan for en annen tid enn den vi lever i. Tiden vi lever i, krever et politisk lederskap ut av oljealderen.

Regjeringen har vist det motsatte i klimaplanen de la frem 8. januar.

«Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv», skriver regjeringen i planen.

Oljepolitikken er den samme

Politikerne har styrt norsk oljepolitikk etter samme mål i hele min levetid. Da den rødgrønne regjeringen la frem sin stortingsmelding om olje- og gassvirksomheten for ti år siden, var nøyaktig samme setning hovedmålet. Siden den gang har virkeligheten endret seg. Men oljepolitikken er fortsatt den samme.

Verdens ledere må erklære unntakstilstand i sine land for å redde klimaet, sa FNs generalsekretær nylig. Fem år etter Parisavtalen er vi på vei mot en temperaturøkning på tre grader innen utgangen av vårt århundre. Politikerne gjør langt ifra nok for å stanse klimakrisen, til tross for at 2020 er det varmeste året registrert i Europa noensinne. Sjelden har klimakrisen preget oss så mye som nå, og sjelden har oljebransjen fått så mye penger som de fikk i fjor.

I fjor sommer ble regjeringen enig med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om en milliardpakke til oljebransjen, uten å stille et eneste klimakrav. Det var et historisk feilgrep å gi betingelsesløse milliarder til oljebransjen.

Koronakrise-tiltakene må ikke forsterke klimakrisen. Vi løser ikke en krise ved å utløse en annen. Når regjeringen legger frem en klimaplan blottet for ambisjoner om å ta oss ut av oljealderen, ser de ut til å tro dette enda en gang.

Ut av oljealderen

Klimaplanen kunne vært et historisk dokument i norsk politisk historie. I stedet ble det enda et dokument som knapt nevner vår mest klimafiendtlige industri.

I et avgjørende tiår for verdens klima trenger vi politikere som viser at det er vår tids viktigste sak. Gjennom handling, ikke bare gjennom blekk på papir i en klimaplan.

Å stake ut en kurs som tar oss ut av oljealderen, ville vært et godt sted å starte.

