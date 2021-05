Muntlig eksamen blir et mareritt

Daniel Martinsen Fylkesleder, Elevorganisasjonen Viken

Sigve Grøndahl Fredriksen Fylkesleder, Viken Sosialistisk ungdom

Cathinka Bergem Fylkesleder, Grønn Ungdom Viken

Elias Siebke Branæs Økonomiansvarlig i Rød Ungdom, Asker og Bærum

Mathilde Lømo Rød ungdom, Asker og Bærum

Maria Abdul-Ghaffar Rød ungdom, Asker og Bærum

Nimrah Ramzan Fylkesleder, Viken AUF

Klar tale fra syv ungdommer: Avlys muntlig eksamen nå! Foto: Terje Pedersen

Det er noe helt annet enn eksamen elevene trenger nå.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Det er ingen tvil om at pandemien har rammet elever i Norge hardt. Pandemien har også rammet elevene ulikt. Smitteverntiltak har ført til en berg-og-dalbane av et skoleår og varierende kvalitet på undervisningen.

Mens vi sitter på skolebenken og nileser historieboken, ser kunnskapsminister Guri Melby (V) ut til å gå blaffen i elevene og hele skolesektoren. Nå er vi både sinte og skuffet.

Dette var virkelig å vise fingeren til elevene etter et knallhardt år. Heldigvis er det ingen skam å snu.

Gambling med fjerde smittebølge

I år kommer muntlig eksamen til å bli et mareritt og et umulig dilemma for mange. Vi vil se elever som havner i karantene eller som har litt symptomer på eksamensdagene. Disse elevene kommer til å stå med to valg: Bli hjemme, eller trosse reglene og møte opp fordi dette er fremtiden deres. Vi vet hva vi ville valgt.

Øverst, fra venstre: Daniel Martinsen, Mathilde Lømo, Maria Abdul-Ghaffar og Nimrah Ramzan. Nedre rad fra venstre: Sigve Grøndahl Fredriksen, Elias Siebke Branæs og Cathinka Bergem. Foto: Privat

Muntlig eksamen er altså gambling med en fjerde smittebølge, men ikke nok med det. Elever som faktisk holder seg hjemme, vil ikke få et vitnemål til sommeren. De må ta opp igjen muntlig eksamen til høsten.

Du kan fortsatt søke høyere utdanning. Men Melby vil få det travelt med forklaringene om hvorfor noen ikke kom inn på drømmestudiet med betinget vitnemål, selv om vitnemålet ditt etter muntlig eksamen tilsier at du skulle hatt plassen.

Regjeringen setter vår fremtid på spill for å kunne avholde muntlig eksamen. Dette er ikke tiden til å tviholde på politiske ideologier.

Tøffere enn noen gang

«Det finnes gode grunner for å gjennomføre denne eksamenen også under en pandemi», skriver Guri Melby i Aftenposten. Selvfølgelig kan du alltid finne noen gode grunner for, men det finnes et helt lass mot.

Pandemien har gått hardt utover unges og elevers psykiske helse. Elever har hatt det tøffere enn noen gang, men vi har stått i det.Vi har også mistet titalls med undervisningstimer. De timene får vi aldri tilbake. Elever står med vidt forskjellig grunnlag, men skal likevel få en karakter som til høsten teller likt for alle.

Å sende elever ut i enda mer usikkerhet og uforutsigbarhet er rett og slett urettferdig. Det elevene trenger nå, er god undervisning mot innspurten, oppfølging fra læreren og tid til å finne riktig standpunktskarakter.

Hør på oss!

Kjære kunnskapsminister. Det er ikke verdens undergang å avlyse muntlig eksamen. Men det kan være nær verdens undergang for mange avgangselever om den ikke blir avlyst.

Vi ber deg og resten av regjeringen om å lytte til lærerne, rektorene, fylkeskommunene, ditt eget direktorat, barneombudet og elevene. Hør på oss!

I over ett år har elever godtatt å få sin ungdomstid satt på vent. Vi har godtatt en uforutsigbar skolehverdag, fylt med ensomme stunder foran skjermen, tungt pensum uten lærer til stede og en uklar fremtid.

Nå sitter vi igjen med et glødende håp om en kunnskapsminister som lytter. Det er vår fremtid som står på spill.

Avlys årets muntlige eksamen!

