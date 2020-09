Er vi egentlig et likestilt land?

Agnes Nordvik (18) Leder for Arbeiderpartiets likestillingskampanje

Er Norge så likestilt som vi liker å tro? Agnes Nordvik (18), leder for Arbeiderpartiets likestillingskampanje, tar et oppgjør med likestillingen her til lands. Mary Long / Shutterstock / NTB

Spesielt gamle menn blir forbannet når vi prater om å forbedre kvinners rettigheter.

Si ;D-innlegg

Dette vakre landet er faktisk et av verdens mest likestilte! Den store lederen er fornøyd med tingenes tilstand og er glad i posisjonen sin. Det virker ikke som hun ser noe behov for forbedringer. Men alt er ikke like idyllisk som noen vil ha det til.

I dette landet har nesten én av ti kvinner opplevd voldtekt. Det er fortsatt menn som sitter med mesteparten av makten. Og i yrkene som er dominert av kvinner, er det mange som må jobbe ufrivillig deltid og som dermed ikke er økonomisk fri. Og ikke nok med det: Menn tjener fortsatt mer enn kvinner i dette «likestilte» landet.

Tøffe feminister

Lederen av landet er åpenbart glad i makt. Hun valgte å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp, for selv å bli sittende med makten. Og i en tid hvor kvinners selvbestemmelse er truet i store deler av verden, valgte dette landet å kutte i støtten til organisasjoner som jobber for seksuelle og reproduktive rettigheter.

Agnes Nordvik (18), leder for Arbeiderpartiets likestillingskampanje. Helmine Syvertsen

Høres det ut som et lykkelig, likestilt land som tar ansvar?

Heldigvis er det tøffe feminister som prøver å skape forandring i dette landet. Men det er tre hindringer de møter på igjen og igjen.

Troll i kommentarfeltet

Den første hindringen som dukker opp er troll. Trollene kommer opp fra mørket, spesielt sent på kvelden og viser sitt sanne jeg i kommentarfeltene. Det er nemlig mange gamle menn (ja, det er hovedsakelig menn) som blir forbannet når vi snakker om spesielt å jobbe for å bedre jenters rettigheter. Det virker som trollene i kommentarfeltene tar det som et angrep på dem selv. De nekter å forstå at likestilling er til alles beste.

Den andre hindringen er regjeringen i landet. Ja, for den sier jo at de er opptatt av likestilling. Men hva gjør de egentlig? Likestillingen i dette landet er blitt satt i revers. Og det virker ikke som partiene som styrer landet, har lyst å finne løsninger.

Den tredje hindringen er alle som sier «men vi er jo allerede likestilt». Selv om de kanskje ikke selv merker urettferdighet på kroppen, betyr ikke det at det ikke finnes. Vi har fortsatt mange kamper igjen å kjempe i dette landet! For ikke å snakke om i resten av verden.

