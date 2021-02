«Det går ikke så bra, men for all del, folk har det verre»

Kira Amalie Berg Ottesen (19)

Det er vondt å falle, men hvis vi aldri tør, vil vi heller aldri oppleve å bli tatt imot eller løftet opp, skriver Kira Amalie Berg Ottesen (19). Foto: Jorm S / Shutterstock / NTB

Neste gang du eller noen andre spør deg om hvordan du har det, gjør deg selv en tjeneste.

«Det går ikke så bra, men for all del, folk har det verre!»

Denne setningen antyder at det finnes et regnestykke, eller en magisk grense du må komme til, før du har lov til å si: «Jeg har det ikke bra».

Når en legger til «men for all del, folk har det verre», undergraver man følelsene man sitter med. Det skal ingen noen gang føle på at man må gjøre. Så hvorfor har så mange kommet til et punkt hvor det ikke føles greit bare å si at «jeg har det ikke bra» - punktum?

Handler det om at vi bor her vi bor? At vi altfor ofte måler oss opp mot andre? Eller er det en frykt for å bli sett på som svak, pinglete eller en byrde?

«Vi er så heldige»

For ja, vi er kjempeheldige som bor i trygge, stabile og flotte Norge, og det er noe å være takknemlig for. Men takknemligheten vår blir ikke mindre om vi lytter til og anerkjenner følelsene og tankene vi sitter med. Vi kan ikke nekte oss selv å føle eller å tenke det vi gjør, fordi vi er blitt fortalt at faktorer rundt oss tilsier at vi burde ha det bra.

Det er ikke sånn det funker!

Kira Amalie Berg Ottesen (19). Foto: Privat

Følelser og utfordringer vil dukke opp i livene våre, uansett hvilket kapittel vi står i. Da er det ikke vår oppgave å sette opp et regnestykke for å se om fasiten tilsier at vi har lov til å kjenne på det vi kjenner. Fasiten finnes ikke!

Vi har ulike forutsetninger og begrensninger, følelsesliv og relasjoner. Vi har ulike verktøy i verktøykassen, og ulike erfaringer og lærdommer i sekken.

Vi kan ikke sammenligne oss med andre, fordi vi er ikke samme menneske.

Skummel retning

Hvis vi føler vi må ha det like vanskelig som andre for å ha rett til å kjenne på de følelsene vi sitter med, beveger vi oss i en veldig skummel retning.

Det at mitt følelsesliv er annerledes enn ditt, gjør hverken min eller din opplevelse av en situasjon eller følelse mindre sann. Det gjør meg til meg. Og deg til deg .

Jeg synes det er trist å tenke på at noen ikke tør å vise følelser eller ytre behov i frykt for å bli sett på som svak, pinglete eller en byrde. I min bok er det spesielt tre ting som utpeker seg som modig og tøft: Tørre å snakke om og vise følelser, å be om hjelp og å ta imot hjelp.

Vis frem hjertet ditt

Vær stolt over deg selv hver eneste gang du tør å kjenne på det som er vondt, og hver gang du lar tårene trille. Vær stolt over deg selv hver eneste gang du klarer å innrømme overfor deg selv eller andre hvordan du egentlig har det. Vær stolt over at du tar deg selv på alvor! Det er første steg mot å få det bedre.

Så neste gang du eller noen andre spør deg hvordan du har det, gjør deg selv den tjenesten det er å hoppe i det.

Det er vondt å falle, men hvis vi aldri tør, vil vi heller aldri oppleve å bli tatt imot eller løftet opp. Vi vil heller aldri merke at det går bra å falle, at det går bra å gråte og at det går bra å ha det vondt. Hvis du spør meg, er det faktisk enda skumlere!

